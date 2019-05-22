Главные врачи и их родственники: кто из медиков Хмельнитчины имеет миллионный доход?

Семьи нескольких главных врачей медучреждений Области имеют официальный доход, превышающий миллион гривен. К такому выводу можно прийти, изучая декларации чиновников-медиков по 2018 год.

Речь идет, в частности, о главной врача областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Вдвоем с мужем чиновница заработала чуть больше миллиона гривен. Эта врач может похвастаться наибольшей среди других коллег зарплатой – почти 560 тысяч гривен на год. Также у Татьяны Крупы вместе с мужем Владимиром Крупой немалые гривневые денежные активы – свыше 6 миллионов, которые остались неизменными с прошлого года.

С момента подачи первой декларации в 2016 году, ежегодно у врача прибавлялось по одному земельному участку. В последнем электронном отчете появилась и новая квартира, право на которую, судя из указанных данных, вступил муж чиновницы в последний день 2018 года. Указанная в декларации стоимость этой квартиры площадью свыше 120 квадратных метров – около 108 тысяч гривен, или меньше 4 тысяч долларов.

Поэтому сейчас супруги владеют тремя квартирами, 16 земельными участками. Также Татьяна и Владимир Крупы возводят один жилой дом на почти 600 квадратов и два садовых дома, площадь одного из которых превышает 200 квадратных метров.

Другой главный врач с миллионным доходом – руководитель областного кардиологического диспансера Андрей Кланца. Его доход – 1 миллион 143 тысяч гривен – меньше, чем в 2017 г. Правда, тогда супруги Андрея Кланци и Майи Флаксемберг получило более полумиллиона гривен от отчуждения имущества.

В 2018 г. значительную часть дохода супругов Кланца составляют гонорары и другие выплаты, согласно гражданско-правовым договорам – почти полмиллиона гривен. А также доход от предоставления имущества в аренду – 360 тысяч гривен.

Напомним, главные врачи медучреждений подают электронные декларации третий год подряд.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS