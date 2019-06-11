«Голос» Вакарчука на Хмельнитчине: что, где и когда

Святослав Вакарчук и команда «Голос» 11-12 июня в рамках Тура Изменений посетят Хмельницкую, говорится на странице партии в Фейсбуке.

На 11 июня запланированы визиты в Летичева, Віньковець, Полонного, Деражне, Шепетовки, Старой Синевы, Дунаевец, Белогорье. 12 июня – поедут в Славуту и Изяслав.

План мероприятий в Хмельницком:

19.30 – брифинг для прессы (ул. Героев Майдана, 38, Агентство устойчивого развития «АСТАР»);

20.00 – представление команды Святослава Вакарчука «Голос»: первая десятка и представители команды из Хмельницкой области (майдан Независимости)

21.00 – концерт группы «Океан Эльзы» (майдан Независимости).

“В Туре Изменений мы будем призывать молодежь к общественной активности и агитировать за партию “Голос”, – сказано в сообщении.

В целом планируется посетить 300 городов.

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