Хмельничан просят оценить фестиваль ART MAJOR SHOW

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Напомним, первый фестиваль оркестровых шоу-программ ART MAJOR SHOW проходил в Хмельницком 9-11 мая. В течение трех дней хмельничане имели возможность увидеть выступления коллектива мажореток «Альфа», парад оркестров и битву оркестров, съехавшихся в Хмельницкий из разных уголков Украины, послушать в филармонии выступление президентского оркестра. Два вечера подряд на площадке возле кинотеатра им. Т. Шевченко демонстрировали грандиозное шоу “Город не спит”, желающих увидеть которое (несмотря на то, что программа повторялась) было гораздо больше, чем зрительских мест в построенном на улице Проскуровской амфитеатре. И даже дождь не помешал горожанам насладиться феерическим зрелищем и получить незабываемые впечатления.

Вторая часть фестиваля прошла в Одессе, где хмельницкие мажоретки “зажгли” зрителей не хуже, чем дома.

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