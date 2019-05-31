Хмельничан просят оценить работу детской больницы

С инициативой изучить мнение горожан выступила Хмельницкая городская рада. Чтобы принять участие в опросе, нужно перейти по ссылке и заполнить анкету. Ответы не будут подлежать разглашению и будут использоваться в обобщенной форме вместе с результатами опроса других респондентов для улучшения работы больницы. Отвечать на вопросы нужно как можно точнее и правдивее.

Оценить нужно, среди прочего, условия пребывания в лечебном заведении, забезепечення его медицинскими препаратами, работу медперсонала в целом и работу конкретных отделений больницы в частности. Также можно высказать свои рекомендации и пожелания для того, чтобы повысить качество работы детского больницы.

Напомним, недавно в заведении закончили ремонт хирургического отделения, сделав его более комфортным и удобным для маленьких пациентов.

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