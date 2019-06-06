Хмельничане используют зоокомплекси не по назначению

Далеко не все владельцы домашних любимцев привыкли к зоокомплекс, считает директор коммунального предприятия «Парки и скверы Хмельницкого» Александр Бондарчук. По его словам, когда контейнеры для уборки за собаками только появились в паке им Н. Чекмана, их использовали преимущественно по назначению. Но со временем горожане превратили зоокомплекси на мусорные баки с обычным мусором. А эко-пакеты для фекалий начали просто срывать и присваивать.

«Мы вешаем новые мешочки раз в неделю. На каждый зоокомплекс по 20 штук, – рассказывает Александр Бондарчук. – Их часто просто срывают. Но нельзя сказать, что все граждане несознательные. Есть такие, которые убирают за своими собаками».

Напомним, первый зоокомплекс установили в парке им. М. Чекмана в конце 2017 года. Второй появился там же ровно год назад – летом 2018. Конструкция состоит из вертикальной трубы, к которой крепится контейнер и пакеты для отходов. Сверху помещается табличка «Я – ответственный владелец, потому что убираю за своим любимцем».

Пока что это единственная хмельницкая локация, где есть зоокомплекси. Идею установки позаимствовали из соседней Польши, где правила выгула собак регламентируются местными властями, а для выгула отводятся только определенные места.

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