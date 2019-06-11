Хмельницкая область поднялась в рейтинге децентрализации

Хмельниччина в рейтинге децентрализации переместилась с пятого на третье место благодаря созданию в июне Нетешинского городского ОТГ. Лидерство в формировании объединенных общин сохраняет Житомирщина, говорится на сайте облсовета.

Хуже всего с созданием общин традиционно в Винницкой области и Закарпатье. При этом и Винницкой области, как и на Полтавщине, общины активно сотрудничают. На Волыни, Житомирщине, Запорожье и Области не осталось ни одного района без ОТГ. Донецкая, Днепропетровская, Львовская и Одесская области получат в этом году больше государственной помощи на развитие региона и общин.

Эти и другие данные – в свежем мониторинга процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления Минрегиона по состоянию на 10 июня.

«Имеем уже 909 объединенных общин, которые взяли на себя ответственность за развитие своих территорий. Люди там уже живут в условиях, когда местная власть не прячется от проблем, не перекладывает на район, область или государство, а пытается решить их самостоятельно или вместе с жильцами. Для этого ОТГ имеют и полномочия, и возможности. Поэтому и качество жизни там постепенно улучшается. Но, к сожалению, до сих пор много общин «хотят еще подумать», «не хотят спешить», волнуются, что «больше потеряют, чем получат», и этим консервируют свою неуспеваемость. Я бы советовал им не придумывать причины, чтобы ничего не делать… А если кто-то ждет реванш централизации, то его не будет. Сотни общин, которые почувствовали вкус успеха, этого не позволят», – прокомментировал первый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода.

По данным мониторинга, общины в 94 районах с 490 (кроме 25 временно оккупированных) до сих пор не принимают участия в процессах объединения.

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