Хмельницкая поэтесса Ольга Саліпа презентовала сборник стихов «Территория женщины»

Еще полгода назад поэтесса из Хмельницкого Ольга Саліпа не думала издавать стихи. Говорит, сделала это, прислушавшись к советам читателей ее фейсбук-страницы.

«Я никогда не чувствовала себя каким-то особенным литератором. Кем-то, стихи кого станут разбирать из книжных полок», – признается автор.

В мире поэтических образов Ольга живет с детства. С тех пор, как попросила маму купить красивый блокнот и пообещала: будет записывать там собственные стихи. После десятилетнего поэтического затишья снова стала творить лишь чуть более года назад. Потому что убеждена: каждый, кто хоть раз начал писать стихи, непременно сделает это снова. Сначала рифмованные строки служили скорее подписями к фотографиям. Впоследствии стало наоборот: к стихам Ольга стала подбирать фотографии.

Презентация сборника состоялась в центральной городской библиотеке. Здесь посетителей встретили кофе и сладостями. Поэтесса показала присутствующим видео своего дома, ведь «Территория женщины» – это и есть ее личное пространство. С кухней, где господствуют приятные ароматы. Из прихожей, где встречают самых дорогих гостей. Со спальней, наполненной ощущениями и воспоминаниями. С ванной комнатой, где наедине с собой женщина самая откровенная и не боится плакать. С видом за окном – где ежедневный мир со всеми радостями и заботами. Разделы книги – это те же комнаты.

«Я не хотела, чтобы книга была просто сборником стихов под обложкой. Искала и ждала какую-то идею. Стихи должна объединять структура», – рассказывает Ольга.

Первый вариант дизайна обложки, признается Ольга Саліпа, ей не понравился. Но впоследствии поетці посоветовали обратить внимание на хмельницкую художницу Татьяну Лысую, работами которой Ольга увлеклась с первого же взгляда. Именно Татьяна Лысая иллюстрировала поэтический сборник, создав на обложке черно-белое изображение грустной и замисленої женщины.

Издало сборник издательство «Гамазин» («Зеленый пес»). Ольга Саліпа уже презентовала «Территорию женщины» на «Книжном арсенале» в Киеве. Говорит, сильно волновалась, когда посетители пробегали глазами строчки, оценивая поэзию.

«Одно дело, когда ты публикуешь стихи в соцсети, и там их читают в основном твои знакомые. Совсем другое – когда к тебе на стенде подходит кто-то незнакомый, который видит тебя и твои стихи впервые. Берет в руки книжку и оценивает стихи. Самое приятное было, когда люди, которые приобрели книжку для себя, в последний день «Книжного арсенала» возвращались, чтобы взять сборку еще на подарок для своих подруг».

Ольга Саліпа до сих пор не знает, какой ее любимый стих. Прочитала несколько, выбранных заранее. Своими впечатлениями от поэзии поделились и присутствующие на презентации сборника в хмельницкой библиотеке.

«Это очень грамотная идея – со структурой книги» (Владимир Павловский, режиссер)

«Основная особенность стихов Ольги Саліпи – исповедальность» (Михаил Цимбалюк, писатель, журналист).

«Иногда, когда не хватает слов для реакции на какую-то ситуацию, я говорю с людьми стихами Ольги Саліпи» (Леся Стебель, волонтер, общественный деятель).

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