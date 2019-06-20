Хмельницкая школа начала компостировать органические отходы

Органические отходы начали компостировать в СОШ №6 в Хмельницком. Компостер учебное заведение получило как победитель Всеукраинского эко-проекта “Компола”. Таких в Хмельницком восемь, говорится в сюжете МТРК “Город”.

К компостеру составляют часть отходов из столовой, а их набирается 8-10 литров, также скошенную траву и листья. В результате получают удобрение, которым будут удобрять деревья и цветы, что растут на территории школы.

“Мы можем иметь готовый компост и использовать для своих нужд. У нас много растений”, – рассказывает учительница биологии Светлана Янюк.

Отходы будут превращать в удобрение калифорнийские черви. Целую семью поселили в компостере. Основная задача – правильно складывать мусор и следить, чтобы черви имели, что кушать.

“Сначала мы будем закладывать в компостер отходы из столовой, потом засипимо это травой, тогда зальем водой и засипимо грунтом. Так будет образовываться удобрение”, – говорит ученица Диана Кметюк.

Молочным продуктам, жирам, шкіркам от цитрусовых до компостера – нельзя. Эти простые правила будут объяснять ученикам.

В школе добавляют, что уже несколько лет успешно сортируют бумагу, поэтому убеждены, что все получится и с органическими отходами.

Подробнее – в сюжете:

В СОШ №6 компостируют мусора Органические отходы начали компостировать в СОШ №6. Компостер учебное заведение получило как победитель Всеукраинского эко-проекта “Компола”. К нему составляют часть отходов из столовой, а также скошенную траву и листья. В результате получают удобрение, которым будут удобрять деревья и цветы, что растут на территории школы. Опубликовано МТРК «Город» Среда, 19 июня 2019 г.

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