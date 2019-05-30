Хмельницкие мажоретки поехали покорять Одессу

Второй этап фестиваля ART MAJOR SHOW, который с феерическим успехом стартовал в Хмельницком, пройдет в Одессе 2-4 июня. Среди участников – Хмельницкий эстрадно-духовой оркестр и народный коллектив мажореток “Альфа”. Хмельничане выступления 2 июня (Аркадия, сцена на Центральной аллее) и 3 июня (Фонтанка, дом культуры).

Также народный коллектив мажореток «Альфа» Хмельницкого муниципального эстрадно-духового оркестра проведет мастер-классы по мажорет-спорту. Хмельницкая «Альфа» – не единственный коллектив, который представляет Украину на международных соревнованиях по мажорет-спорта, и являются победителями ряда соревнований на Чемпионатах Европы.

Как отметил начальник управления культуры и туризма Артем Ромасюков, именно благодаря новому подходу к оркестровой музыки ART MAJOR SHOW имеет столько положительных отзывов от посетителей. Проект получил поддержку и финансирование Украинского Культурного Фонда и состоит из двух этапов – первый ART MAJOR SHOW в Хмельницком, другой – в Одессе.

«Готовя фестиваль оркестровых шоу-программ, мы старались подбирать участников и сами перформансы таким образом, чтобы показать «инаковость» оркестровой музыки, то, что она может быть интересна и современная», – прокомментировал начальник управления культуры и туризма Хмельницкого городского совета Артем Ромасюков.

Напомним, в Хмельницком первый фестиваль оркестровых шоу-программ ART MAJOR SHOW проходил 9-11 мая. На протяжении трех дней в центре города проходили концерты, уличные дефиле, батлы оркестров и дважды собрал аншлаг вечернее шоу-театр “Город не спит!”.

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