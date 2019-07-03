Хмельницкие патрульные остановили Volkswagen Golf с фальшивыми документами

В Хмельницком патрульные в очередной раз обнаружили документы на автомобиль с признаками подделки. Об этом говорится на странице патрульных в Фейсбуке.

Как рассказали правоохранители, они остановили Volkswagen Golf под управлением жителя Черновицкой области на автодороге Н03 «Житомир-Черновцы» за нарушения Правил дорожного движения. Во время проверки документов на автомобиль с информационными базами, инспекторы заметили, что свидетельство о регистрации транспортного средства содержит признаки подделки.

Полицейские на место происшествия вызвали следственно-оперативную для установления всех обстоятельств дела и дальнейшей правовой квалификации предполагаемого правонарушения.

В этом году патрульные обнаружили около 40 подобных случаев вероятной подделки документов.

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