Хмельницкий областной перинатальный центр получил новое оборудование

Хмельницкий областной перинатальный центр пополнился новым оборудованием. Три лампы для фототерапии новорожденных подарил учреждения «Волонтерский лидерский движение».

Сбор средств для закупки ламп организовала Юлия Перепилицина. Она мама троих деток. Не так давно рожала в областном перинатальном центре. Ее ребенок родился с маленьким весом и требовала лечения. Оказалось, что в заведении есть проблемы с лампами фототерапии. Поэтому после возвращения с новорожденным домой, Юлия решила организовать сбор средств для закупки такого оборудования. В этом ее поддержало много неравнодушных людей, в частности участницы «Волонтерского лидерского движения».

Почти за четыре месяца Юлии с единомышленниками удалось собрать более 80 тысяч гривен. За эти средства и было закуплено оборудование, которое сегодня передали Хмельницкому областному перинатальному центру.

“Когда Юля у нас родила последнюю дочку, она нуждалась фототерапии. В заведении такого оборудования было мало. На процедуру существовала очередь. Юля еще тогда пообещала помочь с приобретением ламп. И очень приятно что она, будучи сама молодой мамой, нашла время и организовала такой проект. Люди по гривне собрали деньги для приобретения оборудования для лечения детей”, – рассказывает главный врач Хмельницкого областного перинатального центра Лариса Притуляк.

За год в отделении интенсивной терапии новорожденных проліковують до 200 детей, которые нуждаются в фототерапии. Сейчас отделение имеет 4 лампы, хоть на день порой нужно использовать до 8. Не лучше ситуация и в отделении постинтенсивного ухода за новорожденными. Там есть 2 лампы фототерапии, которые тоже были приобретены волонтерами. Для качественного предоставления лечебных услуг в отделении должно быть 5 ламп.

“Наше движение 13 лет занимается волонтерской деятельностью. Очень много проектов было реализовано. И проект «Большие проблемы с малым весом» стал одним из проектов, который мы поддержали”, – объясняет участница «Волонтерского лидерского движения» Снежана Свежак.

Лампы фототерапии новорожденных в перинатальном центре используют ежедневно. Сегодняшний подарок от волонтеров поможет решить много ситуаций.

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