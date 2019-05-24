Хмельницкий снова затопило. Фотофакт

Дождь в Хмельницком сегодня, 24 мая, едва не сорвал фестиваль «Rock&Buh – 2019». Очередной ливень превратил улицы города в реки.

Как сообщают очевидцы, традиционно больше всего воды досталось территории рынка. Затопило Львовское шоссе, улицу Геологов, весь “Новый рынок” тоже “плавает”.

Работники рынка жалуются, что уже не знают, к кому обращаться за постоянных подтоплений. Реакции от власти нет.

Напомним, после ливней, накрывают областной центр в последнее время, улица Геологов превращается в маленькую Венецию.

Как ранее сообщалось, в течение трех фестивальных дней (24-26 мая) на территории парка «Молодежный» перед зрителями выступят 35 групп из Украины, Италии и Швеции. Исполнители распределятся тремя сценами: главной, второй и электронной.

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