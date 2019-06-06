Хмельнитчину отметили золотой медалью

В рамках проведения 31-й Международной агропромышленной выставки «Агро-2019» в.а. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофімцева вручила директору Департамента агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации Олегу Омелянюку награду «Золотую медаль Департамента агропромышленного развития Хмельницкой областной государственной администрации в номинации: «За высокие достижения в развитии агропромышленного комплекса области». Об этом говорится на сайте ОГА.

Ольга Трофімцева заметила, что Хмельниччина очередной раз положительно удивляет не только достижениями в агропромышленной сфере, но и умением красиво презентовать себя на Международной выставке.

Отметим, что 4 июня 2019 года в г. Киеве состоялось торжественное открытие XXXI Международной агропромышленной выставки «Агро-2019», которая продлится по 7 июня. На территории Национального Комплекса «Экспоцентр Украины» собрано около 1300 компаний из 15 стран мира. Также каждая область представляет собственную экспозицию.

В составе делегации от Хмельницкой области участие приняли председатель областной государственной администрации Вадим Лозовой, председатель областного совета Михаил Загородний, первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир Кальниченко, директор Департамента агропромышленного развития Олег Омелянюк и сотрудники Департамента, начальники районных управлений (отделов) агропромышленного развития и руководители сельскохозяйственных предприятий области.

Экспозиция от Хмельнитчины представлена продукцией из почти сорока предприятий области и включает в себя изделия молочной продукции, мясные и колбасные изделия, консервированную продукцию, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, масло, продукцию пчеловодства, безалкогольные напитки, цикорий, пиво, макаронные изделия, крупу, яйца, фрукты, чаи и лекарственные травы. Изюминкой экспозиции является карта Хмельницкой области с маффинов с представлением каждого района.

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