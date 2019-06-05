Художник, подпольщик и артист: кого предлагают в почетные граждане Хмельницкого

В областном центре собираются присвоить звание «Почетный гражданин города Хмельницкого» еще нескольким землякам. Об этом сообщили в городском совете.

Отмечается, что в 2019 году кандидатами на присвоение почетного звания стали пять достойных жителей.

Для изучения общественного мнения комиссия предоставляет информацию о кандидатах и предлагает хмельничанам определить самого достойного среди них. Отдать свой голос за кандидатов можно по телефону 70-23-19 до 7 июля текущего года. Изучение общественного мнения относительно кандидатов будет проведен в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Хмельницкого».

Кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Хмельницкого»:

1) Андрейчук Михаил Емельянович

График, живописец, монументалист, заслуженный художник Украины с 1987 г.

Родился 21.11.1927 г. в с. Нехворощ Андрушевского района Житомирской области. Закончил с отличием Одесское художественное училище (1951-56), Киевский государственный художественный институт (1956-1962). Участник выставок с 1957 г. Участник Второй мировой войны.

Член Национального союза художников Украины с 1969 г. Доцент кафедры дизайна Хмельницкого национального университета (2002-2012). Лауреат областных премий им. Т.Г.Шевченко (1992), В.Розвадовского (1997), городской премии им. Бы.Хмельницкого (2002), лауреат ежегодного городского рейтинга в номинации “Художник года” (2002), специальный приз региональной премии “Сокровища земли Болоховской” (2011), победитель 16-го Подольского регионального рейтинга популярности “Человек года” -“Гордость края” (2012), был одним из претендентов на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко 2018 года (по представлению Украинского фонда культуры имени Бориса Олейника), награжден Почетной Грамотой Верховной Рады Украины “За особые заслуги перед Украинским народом” (2018).

Произведения художника хранятся в музеях городов Киева (Киево-Печерский исторический музей-заповедник, музей Леси Украинки), Донецка, Запорожья, Бердянска, Горловку, Хмельницкий, Меджибож, Каменец-Подольский, Сілістри (Болгария), в частных коллекциях в Украине, России, Голландии, Бельгии, Канаде, Германии, США и Израиле.

В городе Хмельницком Михаил Емельянович живет с 1962 года, когда его, выпускника с отличием Киевского государственного художественного института (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры), за распределением было направлено в Хмельницкого.

С 1963 года она стала называться Хмельницким отделением Художественного фона УССР, а с 1965 года – художественно-производственными мастерскими (или комбинатом) Худфонда Украины. Михаил Емельянович занимал здесь значительные выборные должности – член, председатель художественного совета, главный художник. Со временем фонд прекратил свое существование.

2) Бедняга Ефим Кириллович

Родился 09.04.1929 года в селе Ярославка Меджибіжзького района. В 1937 году пошел в школу. В конце лета 1941 года в период оккупации фашистами Хмельницкой области во время отступления наших войск Кошарським Карлом Карловичем была организована подпольная группа из школьников Ярославской средней школы, которую возглавил Бедняга Ефим Кириллович. Управляемая Кошарським К.К. группа выполняла задачи, которые им ставились для связи с подпольщиками в селах Меджибіжзького района, неоднократно засылал его в Меджибіжзьке Гетто.

Во время отступления наших войск в 1941 году Нетяга Ю.К. насобирал и припрятал много оружия, которое затем передал Кошарському К.К. Часть оружия была передана в группу, которую возглавлял Иван Председатель, которым поддерживалась связь через Нетягу Ю.К.

Группа школьников распространяла листовки, которые Нетяга Ю.К. получал от Кошарского К.К., повреждала линии связи, выводила из строя немецкую технику и другие задачи руководителя группы.

В 1942 году Проскурівське подполья, освободив сотни военнопленных, имели уже свои партизанские отряды в районе села Плужного и Славуты, Шепетовки, в Житомирских лесах, и на территории Каменец-Подольской области. Кошарский К.К. запретил Ефиму Кирилловичу со своей группой догонять наши войска, а работать, вести борьбу на территории области. При освобождении Проскурова Ефим Кириллович в составе розвідувальників 547 полка Первого Украинского фронта под командованием Маршала Жукова Г.К. освободили Каменец — Подольскую область.

Окончив 10 классов Ефим Кириллович вперил в Балашівське военно-летное училище дальней авиации. После окончания училища в 1951 году был назначен инструктором Челябинского авиационного училища. В 1954 году был направлен в высшую школу дальней авиации, после окончания которого был направлен на Дальний Восток летчиком ракетоносного полка – носителя ядерного оружия. В 1969 году после аварии получил травму спины, уволился в запас ( на пенсию) и вернулся на Родину в г. Хмельницкий в звании майора.

3) Лысюк Александр Алексеевич

Трудовую деятельность начал в 1961 году после учебы в Львовском техникуме пищевой промышленности.

В 1976 году был назначен директором макаронной фабрики, а с 1980 года – директором кондитерской фабрики. С июля 1982 года Лысюк А.А. занимает должность генерального директора Хмельницкого областного производственного объединения пиво-безалкогольной промышленности. С 2011 года Лысюк А.А. – Председатель Наблюдательного совета.

За значительные производственные достижения в 2010 году коллектив общества было занесено на областную Доску почета “Лучшие люди Хмельниччины”.

Лысюка О.А. отмечено трудовым отличием Министерства аграрной политики Украины “Знак почета”, присвоено почетное звание “Заслуженный работник промышленности Украины”.

4) Смотритель Владимир Петрович

Заслуженный, Народный артист Украины. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, факультет драмы и кино. Начал свою трудовую и творческую деятельность в 1978 году актером Киевского театра юного зрителя, до 1986 года работал ведущим, актером театра, создавая незабываемые образы главных героев, за что неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами.

В 1985 году приглашен в Черновицкую областную филармонию на должность художественного руководителя ЭДА (экспериментального драматического ансамбля).

В 1988 году, как человека одаренного и творчески разностороннюю приглашают в Хмельницкой областной филармонии мастером художественного слова, с целью создания при филармонии, театра одного актера, моно-театр “Угол.”

В 1989 году выходит в свет первая моно-спектакль “А еще я хотел сказать…”, которая представляет Украину на первом Международном фестивале театров одного актера в Перми.

В 1993 году, моно спектаклем “Проклятые годы”, по произведениям репрессированных поэтов, моно-театр “Угол” открывает свой первый театральный сезон. Спектакль имел оглушительный успех у зрителей и “Угол” на долгие годы становится излюбленным художественным заведением для Хмельничан и гостей города.

В 1994 году в свет выходит вторая моно-спектакль по пьесе Бронислава Грищука “Поэт и Палач”, которая становится лауреатом Международного фестиваля моно-спектаклей “Эхо.”

В 1995 году третий театральный сезон театр открывает сатирической моно-забавой “Сало в шоколаде”, которая на Всеукраинском конкурсе юмора и сатиры на кубок Аркадия Райкина “Море смеха – 95” разделяет первое место с Андреем Данилко.

В 1996 году четвертый театральный сезон Смотритель В.П. открывает постановкой собственной пьесы для детей “Я-клоун”.

В 1998 году пятый театральный сезон был открыт моно-мистерией “Магия души”.

С 2000 года по 2014 год театром было создано ряд моно-спектаклей, которые на международных фестивалях и конкурсах получали титулы “Мастер сцены” и обладатель Гран-При.

За значительный вклад в развитие украинского театрального моно-искусства Владимир Смотритель в 2006 году был удостоен почетного звания “Заслуженный артист Украины”.

В 2016 году за высокие достижения в драматическом моно-искусстве, Владимир получает высшую награду, почетное звание “Народный артист Украины”.

Появление Владимира Смотрителя на Подолье (1988г) стала знаковой для города, его вклад в развитие Украинского камерного моно-искусства, поднятия духовного уровня Жителей, является неоцененным. На сегодня для общины города моно-театр “УГОЛ” является своеобразной меккой, где собирается интеллигенция, люди талантливые и прогрессивные. Сам же Владимир Смотритель является человеком глубокой национальной сознательности и порядочности. Человек, который, пройдя все майданы с гитарой в руках, боролась песней и словом Независимость Украины и конечно же расцвет своего родного города.

5) Єсюнін Сергей Николаевич

Ведущий научный сотрудник Хмельницкого областного краеведческого музея, заслуженный работник культуры Украины, кандидат исторических наук, историк, краевед, музеевед, журналист, исследователь истории города Хмельницкого, действительный член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАН Украины, член Национального союза краеведов Украины, член Национального Союза журналистов Украины, член Всероссийского геральдического общества, член Подольского отделения Института украинской археографии и источниковедения ім. М.Грушевского НАН Украины.

Родился 2 августа 1968 года в городе Глухове Сумской области. С 1972 года живет в городе Хмельницком. В 1995 году начал работу в Хмельницком областном краеведческом музее с должности младшего научного сотрудника, с 1997 года – заведующий отделом новейшей истории, с 2007 года – ведущий научный сотрудник.

Єсюнін С.М. талантливый ученый, в 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат исторических наук. За период от 1995 до начала 2018 годов опубликовано более 210 публикаций в научных, краеведческих и научно-популярных сборниках, а также ряд статей в Энциклопедии истории Украины, составитель и ответственный секретарь научно-краеведческого сборника “Хмельницкие краеведческие студии”.

Отметим, что ни один краевед и историк не имеет такого количества работ и публикаций по истории города Плоскирова – Проскурова – Хмельницкого как Єсюнін С.М.

Стал участником более 90 международных, всеукраинских и региональных научных конференций по истории и краеведению, которые произошли как в Украине, так и за рубежом.

Многогранная работа на поприще исторического краеведения и музееведения была достойно оценена: Єсюнін С.М. – лауреат областной премии им. Ю.Сицинского (2000), городской премии им. Бы.Хмельницкого (2005), городской премии им. М.Орловского (2007), региональной премии “Сокровища земли Болоховской” (2008), награжден Почетным знаком отличия Хмельницкого городского головы (2006), грамотами Министерства культуры и туризма (2003 и 2008 гг), Хмельницкой облгосадминистрации (2009), Хмельницкой городского совета (2006, 2017) и другие. В 2009 г. Указом Президента Украины Єсюнін Сергей Николаевич удостоен звания Заслуженный работник культуры Украины.

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