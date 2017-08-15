III Международный фестиваль искусств «Песенный Спас» имени Владимира Шинкарука в Житомире (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
В Житомире на протяжении четырех дней 17-20 августа в Городском парке культуры и отдыха пройдет III Международный фестиваль искусств «Песенный Спас» имени Владимира Шинкарука, который обещает быть не только настоящим семейным праздником, но и масштабным культурным событием с разнообразными мероприятиями и развлечениями для людей любого возраста и увлечений, взрослых, детей, а главное – творческой молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Преемственность поколений – главная идея фестиваля «Песенный Спас»-2017. Ведь благодаря мощной творческой энергии и наставничеству заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Шинкарука – поэта, композитора, барда, непревзойденного мастера слова и ученого, – произошло становление многих известных творческих личностей Украины.
Об особенностях нынешнего фестиваля «Песенный Спас» рассказывает его основательница и президент фестиваля – заслуженная артистка Украины Ирина Шинкарук: «С каждым годом фестиваль становится масштабнее и набирает обороты. На фестиваль приезжают исполнители со всех уголков Украины и других стран. Поступили заявки на участие в конкурсной программе от представителей Польши, Грузии, Беларуси, Словении, Израиля и Китая. Благодаря поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Житомирской областной государственной администрации, Житомирского городского совета и наших партнеров, в частности Генерального партнера сети АЗС UPG, вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Все конкурсанты получат подарки от партнеров и спонсоров фестиваля. Так что добро пожаловать на фестиваль!».
Объединяя художников и зрителей разного возраста и увлечений, фестиваль имеет целью создать условия для дальнейшего раскрытия творческого потенциала талантливых людей: литературная аллея собирает как авторов начинающих, так и известных литераторов; на мастер-классах детей и молодежь обучают опытные мастера; известные артисты не просто оценивают выступления конкурсантов, но и делятся своим мастерством, предоставляют практические советы.
Кроме мастер-классов все смогут приобщиться к вышиванию символического Спасовского рушника и сфотографироваться возле еще одного символа фестиваля – Дерева жизни, которое изготавливается специально к фестивалю.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
17-20 августа с 11:00 до 22:00
Фестивальный Городок
Малая фестивальная сцена: отборочный конкурс молодых исполнителей, Художественный марафон (творческие выступления артистов разных жанров).
Литературная аллея: книжная ярмарка, поэтические чтения, творческие встречи и автограф-сессии с Анатолием Матвийчуком, Евгенией Чуприной, Анжеликой Рудницкой, Симором Гласенком, Натальей Позняк.
Аллея мастеров: выставка-ярмарка и мастер-классы, выставка «От бабушки до внучки» – неповторимые вышивки в разных техниках.
Художественная аллея: выставка картин и мастер-классы.
Спасівська Аллея: совместный роспись желтого фортепиано и создание художественного панно на асфальте.
Спортивно-оздоровительная зона: выступления спортивных клубов, активный отдых, экспресс массаж.
Казацкие развлечения: показательные выступления, мастер-классы по владению казацким оружием, приготовления кулеша.
Детская площадка: игры, мастер-классы, аква-грим для детей и мехенди (рисунок хной) для взрослых, консультации психолога и логопеда от клуба «Супермама» и СКР «Пчелка».
Фуд-корты
Лаунж-зона
NEW! Фото-центр: мгновенное фото с фестиваля на сувенирных магнитах.
NEW! Спасовский рушник: совместное вышивание.
NEW! Ежедневный розыгрыш подарков.
ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ НА ГЛАВНОЙ ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
Летний театр Городского парка культуры и отдыха (Ракушка)
19 августа
с 13:00 до 15:00 – конкурсная программа
с 19:00 – Звездный концерт к Дню рождения Владимира Шинкарука. Финал конкурса.
На большой сцене фестиваля выступят Ирина Шинкарук,«The ВЙО», «G-Art», Анатолий Матвейчук, Наталья Бучинская, Валентина Степовая, Александр Воевуцкий, Алла Попова, Артем Кондратюк, Анжелика Рудницкая, Ярослава Руденко, Андрей Князь, Роксолана Калин, Лена Дарк, Ирина Дорофеева, «Красотки», ансамбль «Днепр» и Елена Кулик, Роман Веремейчик и группа «Lumiere», Ирина Антонович, Злата Трусова, Эдвард Айдинов.
20 августа
с 19:00 Гала-концерт и церемония награждения конкурса.
Исполнители: Виталий Борисюк и Ольга Сумская, Нина Кирсо и «Фристайл», Аурика Ротару, Евгений Слуцкий, Ирина Дорофеева, Ирина Шинкарук, Анатолий Матвийчук, Поль Манандіс, Анатолий Гнатюк, Татьяна Пискарева, Нина Матвиенко, Анжелика Рудницкая, Алла Попова, «Ретро 21», Виктор Винник и «Мэри», «Аviator», Кир Каплуновський, Екатерина Бужинская, Оксана Пекун, Юрий Градовский.