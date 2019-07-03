Или бороться в Хмельницком с клещами

Хмельницкая городская рада рассмотрит петицию “Обработка парков и скверов от клещей”, сбор подписей в поддержку которой завершено.

“Согласно пункта 4.3. “Порядка рассмотрения электронной петиции, адресованной Хмельницком городском совете”, утвержденного решением сессии городского совета от 27.01.2016 года, городскому голове направлено для рассмотрению электронную петицию “Обработка парков и скверов от клещей”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 24 июня петицию подписали 507 человек из 500 необходимых.

“Давайте защитим себя и своих детей от клещей. Я лично уже столкнулась с этой проблемой, и все закончилось хорошо. Но около 50% клещей являются переносчиками опасных для здоровья и жизни болезней. В нашем городе много замечательных парков и скверов, например, парк им. Чекмана, где отдыхает большинство жителей м. Хмельницкого. Во многих городах Украины ежегодно проводят обработку парков и скверов от клещей, а в нашем городе уже не делали несколько лет. Поэтому за счет этого количество заражений увеличилось в несколько раз. Давайте всем городом примем решение о защите нашей жизни от данной опасности!!!” – пишет автор петиции Ольга Кец.

Согласно пункту 4.5. упомянутого выше решения сессии городского совета и статьи 151 Устава территориальной громады г. Хмельницкого, городской голова поручит рассмотрение петиции компетентным исполнительным органам с последующим рассмотрением на заседании исполнительного комитета городского совета.

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