Или США разденут Китай, или Поднебесная обрушит доллар

США и КНР могут перейти от слов к деньгам, а то и прямым военным действиям. Перепалка из-за пандемии коронавируса грозит вывести отношения между двумя экономическими гигантами из информационной плоскости в окопную. Соединенные Штаты требуют от Китая компенсации ущерба, нанесенного Covid-19, а Поднебесная в ответ пугает выводом принадлежащих ей трежерис — государственных ценных бумаг США. Инвесторы по всему миру бьют тревогу…

По данным Reuters, китайские спецслужбы подготовили аналитический доклад о необходимости подготовки к войне с США. Горячей. Правда, никаких подтверждений тому издание не приводит. Не исключено, что это упреждающий, а может, ответный ход Пекина с целью взять противника на испуг.

Власти США, если верить гонконгской газете South China Morning Post, ссылающейся на американские СМИ, сейчас как раз обсуждают разные возможности компенсации экономического ущерба, нанесенного пандемией Covid-19.

Стоит предположить, что разговоры об отказе по обязательствам — тоже способ взять противника на испуг. Поскольку, как полагают эксперты, любой шаг в этом направлении будет означать фактический дефолт США по долгу и подорвет доверие инвесторов к долларовым активам, в чем Штаты, конечно, не заинтересованы.

Ритуальные пляски Соединенных Штатов вокруг Пекина в связи с коронавирусом и компенсацией беспокоят даже союзников Большого Брата по НАТО.

В связи с этим Федеральная разведслужба (БНД) Германии провела расследование и пришла к выводу, что обвинения США в адрес Китая — не более чем расчетливый отвлекающий маневр администрации Трампа, попытка прикрыть собственные огрехи и перенаправить гнев американцев с больной головы на Китай.

Сейчас Трамп слегка изменил тональность обвинений в адрес Китая и угол обстрела, заявляя, что Пекин, конечно, непреднамеренно выпустил вирус за границы КНР… Во всяком случае, сегодня он не допускает мысли, что китайцы ставили перед собой задачу заразить человечество.

Надо заметить, что Китай изначально в долгу не оставался и за словом в карман не лез — он сам обвинил США в завозе коронавируса в Поднебесную.

Некоторые эксперты допускают, что даже разговоры об отказе от обязательств по госдолгу США могут подтолкнуть Китай к изъятию всех ценных бумаг или продаже трежерис, принадлежащих ему. Это способно обвалить доллар и нанести сокрушительный удар по экономике Штатов, которая сейчас и так находится в положении незавидном.

Большинство же аналитиков сходятся во мнении, что катастрофический сценарий маловероятен, а милые бранятся — только тешатся… Накануне появилась информация, что США и Китай зарыли топор войны и продолжили переговоры. По данным американского телеканала CNBC, стороны обсудили вопросы выполнения первой фазы торговой сделки, соглашение по которой было подписано в середине января этого года. На сегодня представители двух стран договорились создать «благоприятные условия» и соответствующую атмосферу для ее реализации. К такому шагу, как отмечается, их подтолкнула «обеспокоенность инвесторов по всему миру»…