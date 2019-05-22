Из-за пожара шиномонтажа в Хмельницком ограничили движение транспорта

В Хмельницком сегодня, 22 мая, загорелся шиномонтаж. Чтобы спасатели смогли вовремя потушить пожар, городом ограничили движение, сообщают патрульные.

Загорелся шиномонтаж на проспекте Мира около 12 часов. Дым видно издалека, говорят очевидцы.

“В связи с мерами, которые принимаются по локализации пожара в шинном центре по ул. Проспект Мира, временно будет ограничено движение транспорта на участке дороги от перекрестка улиц Проспект Мира-Староконстантиновское шоссе (кольцо) до перекрестка улиц Проспект Мира-Трудовая (район автовокзала №1)”, – говорится в сообщении.

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