Жара, скрипка, мастер-класс – как прошел второй день фольклорного фестиваля в Хмельницком

Так, если в первый день «HlushenkovFolkFest» драйва хмельничанам подбросил небольшой дождь, то в пятницу его даже не хватало. И если зрители могли себе позволить роскошь прятаться в тени, двигаясь вместе с ним и подходя ближе к сцене, то артистам от солнечных лучей спрятаться было негде. Ведущий даже пошутил, что хотел попросить мужа, который управлял квадрокоптером, чтобы тот сделал несколько кругов над танцорами, чтобы хоть немного освежить их.

Второго и третьего дня на фестивале запланированы карнавалы культур, поэтому вчера хмельничане имели возможность увидеть еще больше выступлений представителей трех стран – Польши, Литвы и Турции. А также принять участие в мастер-классах по народному танцу. Например, польский коллектив «KRAKUS» учил хмельничан танцевать краковяк. Поэтому горожане, и взрослые, и дети, с увлечением отрабатывали движения, а потом пустились в пляс.

Во время фестиваля можно было не только потанцевать-поаплодировать, но и подкрепиться традиционными вкусностями стран-участниц. Бутерброды с салом и огурцом от представителей Польши разлетались мгновенно. «Разве что традиционного украинского напитка в них не хватает, – шутил Антон Довлатов, – но в такую жару он, пожалуй, будет лишним».

На фудкорте, кстати, вчера поубавилось палаток – то из-за жары, то ли из-за не такую активность горожан, на которую рассчитывали предприниматели. Несмотря на то, в отличие от четверга, когда из-за дождя все столы и скамейки были мокрые, в пятницу почти все места были заняты. Хмельничан угощали традиционными блюдами Польши, Грузии и других.

Также на Проскуровской обустроили фотозони, которые символизировали Турцию, Польшу и Литву, поэтому все желающие могли сделать себе фото на память о фестивале.

В завершение второго дня фестиваля хмельничан порадовала своим выступлением звезда скрипальського искусства Майя Онищук, которая сыграла немало ярких композиций, заставив зрителей бешено аплодировать и подтанцовывать.

А финальную точку поставила вечерняя дискотека под открытым небом – со сцены в исполнении ди-джеев звучала музыка, которая пользуется популярностью у страна – участницах «HlushenkovFolkFest».

Что же ждет жителей сегодня? Сегодня на сцене возле кинотеатра выступят коллективы из Украины, Чили и Армении. Также запланированы мастер-классы. И также закончится день вечеринкой под вечерним небом.

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