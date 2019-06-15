Жители улицы в Хмельницком хотят отгородиться от автомобилей

Улица Бугская расположена в центре города – вблизи продовольственного рынка и автовокзала. Этой весной капитально отремонтировали на бюджетные деньги, впервые за десятки лет. Капремонт улицы стоил более миллиона гривен. Теперь, когда дорога в идеальном состоянии, местные жители с помощью общественных активистов хотят установить здесь камеры видеонаблюдения, заменить уличные фонари на прожекторы, купить новые почтовые ящики, посеять газоны и клумбы. Все это – за собственный счет. По предварительным оценкам, на это нужно около 50 тысяч гривен.

А еще жители Бугской хотят установить с обеих сторон улицы шлагбаумы. По их планам, сюда смогут заезжать только автомобили экстренных служб и владельцы автомобилей, которые здесь живут.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства инициативу жителей по установлению на Бугской освещения и видеокамер поддерживают. А вот шлагбаум тут установить не получится, говорит начальник управления ЖКХ Василий Новичок. Улица – не только для местных жителей, но и для всех хмельничан.

«После того, как за средства городского бюджета осуществлены какие-то ремонты – то дороги, или придомовой территории – жители начинают отгораживаться. Вот это уже хорошее – то оно уже будет наше. На самом деле, этого делать нельзя, это запрещено. И любые ограждения территорий общего пользования будут срезаны и демонтированы, поскольку ограничивают свободное движение других жителей города», – прокомментировал господин Новичок.

Вместо шлагбаума, объясняют в управлении ЖКХ, на Бугской можно установить знак «пешеходная зона» – тогда движение будет частично ограничено. Установить знак коммунальщики могут после согласования с патрульной полицией. Пока потребности нет, но если будут обращения от жителей, такую возможность рассмотрят.

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