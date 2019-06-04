Каждый своим путем, или Гройсман идет на выборы отдельно от Порошенко

Верховная Рада, несмотря на принятие ряда важных решений, все же, много законодательных инициатив, которые, частности, касаются внедрению необходимых для развития страны реформ, тормозила и продолжает затягивать.

Ответственность за безответственность

В сентябре 2017 года Владимир Гройсман предостерегал относительно решений, связанных с пенсионной реформой: «Я подчеркиваю, что искусственное затягивание – это преступление по отношению к украинских пенсионеров, которые годами ждут возможности получить более высокие пенсии».

Сегодня политик утверждает: «На судьбу коалиции выпало принятия непростых решений. Тогда выбор был такой: либо принимать решения, которые обеспечат стабильность, которые изменят старую сломанную систему, или отказаться от ответственности и перейти в оппозицию. Решение было принято ответственно. И теперь встал вопрос – а что дальше? Мы должны изменить систему принятия решений. Мы должны быть быстрыми, мобильными и максимально качественными. Нельзя тратить годы на один закон. Повестка дня, которую мы должны определить на перспективу, должен быть реалистичным, сильным и способным ускорить процессы, которые происходят в государстве».

К слову, из 35 законопроектов, определенных правительством приоритетными для развития экономики, народные депутаты за год приняли единицы.

Изменить систему, сломав стереотипы

Гройсман считает, что пришло время оздоровить украинскую политику. Для этого нужно сформировать новую избирательную систему. Переформатирование парламента должна происходить через снятие депутатской неприкосновенности.

«Я считаю, что неприкосновенность украинского парламента и других чиновников – она их разъедает изнутри, она позволяет расширять рамки и нарушать закон за который все равно придется отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность. Я глубоко убежден в том, что это правильно, честно и достойно», – убежден Владимир Борисович.

По его мнению, выборы должны проходить по открытым спискам. Тогда в системе центральной власти, в том числе и местном самоуправлении появится больше качественных кадров, профессиональных людей, которые готовы до нужных изменений. 5 апреля 2018 года Верховная Рада сделала первый шаг – приняла за основу законопроекты, касающиеся реформирования парламента в контексте деятельности комитетов. Сейчас их рассматривают народные избранники.

Нашла коса на камень

Президент Зеленский и парламентарии так и не пришли к согласию. Следовательно, внеочередные выборы в Верховную раду пройдут по старой системе. Что же получим взамен? Небольшое количество новых людей, которые будут вынуждены работать по старым законам, и те же старые лица народных избранников под куполом Верховной Рады…

Президент пошел непопулярным путем: объявил досрочные выборы в парламент и посоветовал чиновникам писать заявления.

По мнению экспертов, это было неправильно. Ведь в течение трех лет Кабинет Министров доказал свою способность противостоять различным вызовам, продолжать курс чрезвычайно необходимых государству реформ. Негативной оценки деятельности не заслужил и сам глава правительства.

“Гройсман, благодаря принципиальной позиции, сохранил стабильность экономики в сложные времена, не допустил дефолта, добился роста социальных стандартов, не пошел на поводу у МВФ и не повысил цену газа”, – говорит Татьяна Новак, журналист, независимый эксперт.

Никакого кризиса не допущено

Премьер в тот же день подал в отставку, посоветовав Зеленскому заняться формированием нового правительства: «Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства. И я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки».

Гройсман пообещал, что не оставит своих обязанностей. Все правительство будет работать в антикризисном режиме до назначения нового.

“Подобное решение было сильным шагом ответственного политика, – комментирует Татьяна Новак. – Украинская экономика растет, золотовалютные резервы достигли 7-летнего максимума и составили 20 млрд долларов, госдолг снизился с 80% до 60%, гривна стабилизировалась, инфляция – незначительная. Средняя заработная плата выросла вдвое; втрое — минимальная. За все три года не допущено ни одного кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для государственности и для Украины в целом”.

Вызовы для президента

Это и сдерживание роста тарифов, и борьба с монополистом «Нафтогазом», и сотрудничество с МВФ, недопущения дефолта и тому подобное.

«Он своим заявлением взял на себя всю ответственность перед угрозами будущего, которые есть на повестке дня”, – отметил Владимир Гройсман.

Новая «Украинская стратегия»

Такое название имеет партия, с которой ее лидер Гройсман планирует зайти в парламент.

Возможно ли объединение с политсилой Порошенко? «Такие предложения были, и многие политики говорили между собой о разные возможности. Я принял решение – я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным», – решил политик. – «Я считаю, что мы просто разные. Для меня участие в выборах – не просто желание участвовать в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы».

К слову, рейтинг «Украинской стратегии» начал стремительно расти, как только Гройсман заявил о своем участии в выборах. Такой рывок за короткое время показывает что партия легко проходит через почти два месяца до парламента. Очевидно, еще выше рейтинг поднимется, когда презентуют качественно новую, первую 10-ку политсилы.

На Хмельнитчине уже создали местные ячейки партии. Люди, которые сейчас в команде Гройсмана, убеждены – «Украинская стратегия» будет в парламенте.

“Он самый молодой председатель Верховной Рады и премьер, а до того самый молодой мэр города, и на этих должностях он достиг невероятных результатов”, – говорит Ольга Рутковская, председатель местного отделения.

“Гройсман – молодой, красивый, тем более сейчас, когда похудел. Приятный, ему хочется верить. Он настоящий, не оторвался от людей, открыто общается, имеет хорошее чувство юмора”, – так отзывается о политика Ирина Власенко, хмельничанка.

Немало сделано. Многое достигнуто. Теперь нужно сохранить и защитить все это. А начатые реформы – довести до конца. Такая позиция «Украинской стратегии». И она полностью совпадает с позицией ее лидера.

Иван ОБЕРЕМОК.

PR



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