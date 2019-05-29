Как хмельничанам начать собственное дело благодаря службе занятости

Хмельницкая областная служба занятости предоставляет широкий спектр услуг, в том числе способствует открытию безработными собственного дела (малого предпринимательства). Согласно статистическим данным, в течение января-апреля 2019 года в Хмельницкой области при содействии областной службы занятости 47 человек взяли одноразовую помощь по безработице для организации предпринимательской деятельности.

«Сегодня мы имеем целый ряд успешных примеров ведения предпринимательской деятельности. Бывшие АТОвці, домохозяйки, жители сельской местности и граждане, которые обращаются к нам за помощью, открыли собственные пекарни, салоны красоты, магазины продовольственных товаров и тому подобное», – отмечает директор Хмельницкого областного центра занятости Сергей Черешня.

Чтобы воспользоваться такой услугой, безработным предоставляются индивидуальные профконсультации профильными специалистами, их привлекают к семинарам по основам предпринимательства, далее разработка бизнес-плана, заседание комиссии, принятие руководителем центра занятости окончательного решения относительно выплаты помощи по безработице, государственная регистрация безработного как субъекта предпринимательской деятельности (подробнее по ссылке).

Стоит отметить, что с начала года больше всего лиц, которые начали бизнес с нуля – молодежь, в возрасте до 35 лет (55,3%), далее лица социально-незащищенных категорий (48,9%) и женщины (42,6%).

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