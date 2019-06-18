Как нардепы от Хмельнитчины пиарятся на государственных субвенциях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Народные депутаты Украины от Хмельнитчины, которые также являются кандидатами и потенциальными кандидатами на парламентских выборах, продолжают использовать тему привлечения государственных денег на свои округа для саморекламы. Об этом говорится в мониторинге ОПОРЫ.

Согласно анализу ОПОРЫ к пиару на государственных деньгах от начала июня прибегали четверо парламентариев от области: Сергей Лабазюк, Андрей Шинькович и Александр Герега и Владимир Мельниченко.

В результате мониторинга информации из открытых источников ОПОРА обнаружила в июне неоднократные случаи, когда действующие нардепы отмечали перед избирателями своей роли в привлечении государственных средств для своих округов.

По мнению координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области Андрея Попика, народные депутаты, настаивая на своем участии (содействии, помощи) в привлечении государственных средств на их округа, пытаются получить электоральные предпочтения на парламентских выборах, которые должны состояться в скором времени.

Так, в июне ОПОРА зафиксировала случаи использования темы о привлечения государственных денег для пиара народного депутата Сергея Лабазюка (округ №188).

16 июня в публикации «Диалог в Чорнооострівській общине: отчет о том, что сделано, и новые задания депутату» на сайте нардепа сообщили: «Вот и на этот раз речь шла о государственные субвенции, которые, благодаря его настойчивости, удалось привлечь в округ. А еще, кроме того, немало добрых дел финансируется из благотворительного фонда Сергея Лабазюка «Мы рядом». Так, объединяя финансовые усилия и человеческий ресурс, удается добиться положительных сдвигов и улучшить жизнь людей труда».

В материале «Качественная медицинская помощь пациентам, комфортные условия для врачей», размещенной на сайте Сергея Лабазюка 15 июня, рассказывают, что «при содействии народного депутата Сергея Лабазюка в Хмельницкой ЦРБ открыто обновленное гинекологическое отделение. На его ремонт было выделено 400 тысяч гривен государственных субвенций».

По данным ОПОРЫ, использовал возможности подчеркнуть своей причастности к перенаправлению средств в округ и народный депутат Андрей Шинькович (округ №189). 15 июня в группе «ИЗМЕНЕНИЯ – НЕМЕДЛЕННО!» появилось сообщение, что «на приглашение Нетешинского городского художественной школы народный депутат Украины Андрей Шинькович посетил выпускной вечер школы и поздравил выпускников – юных художников и мастеров прикладного искусства. Раньше для художественной школы народным депутатом были привлечены средства на приобретение мультимедийного оборудования. В дальнейшем Андрей Шинькович планирует прикладывать еще больше усилий для улучшения условий обучения талантливых детей».

О «содействие» в выделении средств на округ Александра Герега (округ №192), который, кстати, 13 июня зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в округе №192, пишут в публикации в онлайн-издании «Наш Городок» от 15 июня: «Кроме нужных и стратегически важных для отрасли здравоохранения Городоччины объектов, введенных в действие при содействии Александра Гереги, медики района получили и личные подарки от Хмельницкой областной общественной организации «За конкретные дела». Напомним, что 12.04.2019 года в Городецкой центральной районной больнице был открыт новый лечебный корпус на 120 койко-мест, в котором установлено новое современное медицинское оборудование. Именно такой подарок сотрудникам больницы и всей городецкой общине сделал народный депутат Украины Александр Герега».

Владимир Мельниченко (округ №193) 13 июня на своей странице в Facebook рассказал, что для Чорнокозинецької ООШ I-III степени «удалось привлечь на ремонт второго этажа школы, отделки фасада здания и замену крыши свыше 2 млн. 500 тыс.грн».

Так же депутат сообщил, что для Должокского НПК «на проведение капитального ремонта (утепление) 2-корпусов и закупку мебели из государственного бюджета в софинансировании с районным выделено 2 млн. 700 тыс.грн».

Для Жванецкой ОТГ «на приобретение мебели для школ, дошкольных учреждений образования, а также инвентарь для приготовления пищи в пищеблок из государственного бюджета удалось привлечь 1 млн. 173 тыс.грн», – говорится в сообщении Владимира Мельниченко от 11 июня.

Влияние нардепа на выделение средств для объектов округа в июне неоднократно публично подчеркивал и городской председатель Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.

Гражданская сеть ОПОРА уже указывала на необходимость изменения механизма выделения государственных субвенций, повышение уровня прозрачности и понятности выделения средств и соблюдения принципов равномерности, системности и приоритетности распределения бюджетных ресурсов между различными регионами Украины, а недавно было обнародовано Заявление ОПОРЫ относительно возможных случаев злоупотребления бюджетным админресурсом на парламентских выборах.

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Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

Як нардепи від Хмельниччини піаряться на державних субвенціях

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