Как нардепы от Хмельнитчины пиарятся на государственных субвенциях

Народные депутаты Украины от Хмельнитчины, которые также являются кандидатами и потенциальными кандидатами на парламентских выборах, продолжают использовать тему привлечения государственных денег на свои округа для саморекламы. Об этом говорится в мониторинге ОПОРЫ.

Согласно анализу ОПОРЫ к пиару на государственных деньгах от начала июня прибегали четверо парламентариев от области: Сергей Лабазюк, Андрей Шинькович и Александр Герега и Владимир Мельниченко.

В результате мониторинга информации из открытых источников ОПОРА обнаружила в июне неоднократные случаи, когда действующие нардепы отмечали перед избирателями своей роли в привлечении государственных средств для своих округов.

По мнению координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области Андрея Попика, народные депутаты, настаивая на своем участии (содействии, помощи) в привлечении государственных средств на их округа, пытаются получить электоральные предпочтения на парламентских выборах, которые должны состояться в скором времени.

Так, в июне ОПОРА зафиксировала случаи использования темы о привлечения государственных денег для пиара народного депутата Сергея Лабазюка (округ №188).

16 июня в публикации «Диалог в Чорнооострівській общине: отчет о том, что сделано, и новые задания депутату» на сайте нардепа сообщили: «Вот и на этот раз речь шла о государственные субвенции, которые, благодаря его настойчивости, удалось привлечь в округ. А еще, кроме того, немало добрых дел финансируется из благотворительного фонда Сергея Лабазюка «Мы рядом». Так, объединяя финансовые усилия и человеческий ресурс, удается добиться положительных сдвигов и улучшить жизнь людей труда».

В материале «Качественная медицинская помощь пациентам, комфортные условия для врачей», размещенной на сайте Сергея Лабазюка 15 июня, рассказывают, что «при содействии народного депутата Сергея Лабазюка в Хмельницкой ЦРБ открыто обновленное гинекологическое отделение. На его ремонт было выделено 400 тысяч гривен государственных субвенций».

По данным ОПОРЫ, использовал возможности подчеркнуть своей причастности к перенаправлению средств в округ и народный депутат Андрей Шинькович (округ №189). 15 июня в группе «ИЗМЕНЕНИЯ – НЕМЕДЛЕННО!» появилось сообщение, что «на приглашение Нетешинского городского художественной школы народный депутат Украины Андрей Шинькович посетил выпускной вечер школы и поздравил выпускников – юных художников и мастеров прикладного искусства. Раньше для художественной школы народным депутатом были привлечены средства на приобретение мультимедийного оборудования. В дальнейшем Андрей Шинькович планирует прикладывать еще больше усилий для улучшения условий обучения талантливых детей».

О «содействие» в выделении средств на округ Александра Герега (округ №192), который, кстати, 13 июня зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в округе №192, пишут в публикации в онлайн-издании «Наш Городок» от 15 июня: «Кроме нужных и стратегически важных для отрасли здравоохранения Городоччины объектов, введенных в действие при содействии Александра Гереги, медики района получили и личные подарки от Хмельницкой областной общественной организации «За конкретные дела». Напомним, что 12.04.2019 года в Городецкой центральной районной больнице был открыт новый лечебный корпус на 120 койко-мест, в котором установлено новое современное медицинское оборудование. Именно такой подарок сотрудникам больницы и всей городецкой общине сделал народный депутат Украины Александр Герега».

Владимир Мельниченко (округ №193) 13 июня на своей странице в Facebook рассказал, что для Чорнокозинецької ООШ I-III степени «удалось привлечь на ремонт второго этажа школы, отделки фасада здания и замену крыши свыше 2 млн. 500 тыс.грн».

Так же депутат сообщил, что для Должокского НПК «на проведение капитального ремонта (утепление) 2-корпусов и закупку мебели из государственного бюджета в софинансировании с районным выделено 2 млн. 700 тыс.грн».

Для Жванецкой ОТГ «на приобретение мебели для школ, дошкольных учреждений образования, а также инвентарь для приготовления пищи в пищеблок из государственного бюджета удалось привлечь 1 млн. 173 тыс.грн», – говорится в сообщении Владимира Мельниченко от 11 июня.

Влияние нардепа на выделение средств для объектов округа в июне неоднократно публично подчеркивал и городской председатель Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.

Гражданская сеть ОПОРА уже указывала на необходимость изменения механизма выделения государственных субвенций, повышение уровня прозрачности и понятности выделения средств и соблюдения принципов равномерности, системности и приоритетности распределения бюджетных ресурсов между различными регионами Украины, а недавно было обнародовано Заявление ОПОРЫ относительно возможных случаев злоупотребления бюджетным админресурсом на парламентских выборах.

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