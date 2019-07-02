Как реформируют общественный транспорт в Хмельницком

Транспортную отрасль Хмельницкого реформируют не один год. Однако, кажется, жалоб от пассажиров не уменьшается. Особенно много нареканий на качество перевозок и недостаточное количество транспортных средств. Что именно все же удалось улучшить в этой области, а что так и осталось неизменным, рассказал Андрей Бондаренко, заместитель городского головы и один из реформаторов.

Вы занимаетесь транспортными проблемами города больше трех лет. Чего, по вашему мнению, за эти годы удалось достичь? А где наоборот топтались на месте?

Я считаю, что плюсы – это введение новых маршрутов, ремонт остановок. К сожалению, пока не удалось решить вопрос с достаточным количеством транспорта на маршрутах. Сейчас у нескольких перевозчиков не весь транспорт задействован. Например, у Мишина стоит 7 автобусов, в «Хмельницкого такси», кажется, 10. В ООО «Марценюк» было 4 больших автобуса. Они их продали.

Прописано в соглашении заранее, что перевозчики не должны уменьшать количество транспортных единиц на маршрутах?

Можно прописать что угодно. Но ведь никто не будет работать в убыток. Вот, например, на маршруте №2 по соглашению мало ездить 8 крупногабаритных единиц транспорта. Перевозчик пустил 4 таких автобуса. А остальные – ездили маршрутки-спринтеры. Но даже эти 4 проработали только несколько дней. Потом еще на несколько месяцев осталось всего два бусики, и перевозчик показал убытки. Мы предложили, чтобы он доплачивал за автобус на этом маршруте. Он отказался. Соответственно мы договор разорвали, а этот маршрут отдали «Электротранса». Сейчас там ездит 5 их больших автобусов.

Ранее «Электротранс» обслуживал 51 маршрут. Но на нем выиграл Мишин. Таким образом, на один маршрут, который обслуживается крупногабаритным транспортом, в городе стало больше.

На которые областные центры стоит ориентироваться относительно решения проблем с общественным транспортом?

Я бы назвал Киев. Но это другой город в плане финансирования и возможностей. Винница, как вариант. 80% там – это коммунальный транспорт. Им повезло, поскольку Цюрих передал им более 100 трамваев. И не просто передал. А с запчастями и обслуживанием в течение 10 лет. Но в Виннице никто не ездит на одном маршруте в другой конец города, как в Хмельницком. Там человек доезжает на маршрутке до остановки троллейбуса или трамвая. А потом пересаживается и платит второй раз.

А как насчет стоимости? Есть областные центры, где проезд дешевле, чем у нас?

Возможно, это Черкассы. Транспорт у них не в лучшем состоянии. Но может быть на 50 копеек дешевле.

Вы объездили много стран мира. К примеру, в ЕС стоимость проезда в общественном транспорте?

Наши цены даже сравнивать сложно с европейскими странами. В Германии, Франции проезд стоит 2,5-3 евро. В Польше стоимость поездки начинается от 1 евро. При том запчасти там дешевле. Топливо где-то такое же по цене. Наши водители хотят такую зарплату, как и в Польше. Чтобы их удержать здесь, они должны зарабатывать не меньше, чем 1000 грн в день. Мы имеем почти все те же составляющие, что и в Польше. Но при этом стоимость проезда в шесть раз дешевле. А себестоимость примерно такая же, как и там.

Как же тогда наши перевозчики держатся на плаву?

Возможно, за счет того, что вовремя не ремонтируются, ездят на старых запчастях. Заправляются неизвестно каким топливом. Зарплату, очевидно, платят не всегда белую.

Имеют ли наши частные перевозчики реальную возможность обновить транспортный состав?

Главная проблема – вообще отсутствует инвестиционная составляющая. То есть у частных перевозчиков нет возможности закупить новый транспорт, или хотя бы сделать капитальный ремонт.

В странах ЕС существуют частные перевозчики?

Там есть и коммунальные, и частные. Но принцип отличный от нашего. Муниципалитет закупает у них услуги. Например, перевозчик совсем не отвечает за сбор кассы. Это все организовывает муниципалитет. Он заключает сделку за пассажиро-километр. Соответственно нет значения, сколько людей проехалось. Принимают в расчет только, сколько рейсов сделано. И при этом не важно, сколько там льготников.

У нас так возможно?

Возможно, но для того надо полностью вводить электронный билет. Когда все виды транспорта будут оборудованы валідаторами, можно начинать на это переходить. Но опять же есть фактор льготников.

А есть ли льготники, к примеру, в Евросоюзе?

Там есть очень мизерное количество тех, кого мы называем льготниками. Есть субсидирование некоторых очень ограниченных категорий граждан.

Есть ли хоть где-то в хмельницких маршрутках или троллейбусах кондиционеры?

В салоне нет нигде. Потому что один такой кондиционер стоит где-то 80 тысяч гривен. Плюс обслуживание. Тогда это бы еще больше повлияло на стоимость проезда. И вместе с тем кондиционерами оборудованы кабины водителей в новых троллейбусах.

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