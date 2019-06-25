Как в Хмельницкой области ремонтируют дорогу международного значения (ВИДЕО)

На Хмельнитчине продолжается ремонт автодороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Об этом сообщает Служба автодорог области.

Автодорога международного значения М-12 является частью транснационального транспортного коридора «GO Highway», который соединяет украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. В 2018 году отремонтировали 35 км покрытия. Капитальный ремонт продолжается в пгт Войтовцы. После ремонта проезжая часть расширится еще одной полосой движения. Будут обустроены остановки, тротуары, островки безопасности, освещение. Эта дорога капитально не ремонтировалась в течение последних 40 лет.

Напомним, что Укравтодор 3 июня 2019 года разорвал контракт с компанией Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd (Китай) «Работы по повышению уровня безопасности движения (реконструкция и капитальный ремонт) в соответствии с рекомендациями EuroRAP на участке автомобильной дороги М-12 км 291+240 – км 322+052».

Автомобильная дорога М-12: капитальный ремонт Продолжаем ремонтировать автодорогу М-12: капитальный ремонт участка в пгт. Войтовцы Опубликовано Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области Вторник, 25 июня 2019 г.

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