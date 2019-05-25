Как в Хмельницком омолаживают деревья

Ежегодно в городе «капитально ремонтируют» их более тысячи. В первую очередь, омолаживают старые деревья, которые уже прекратили рост и в них начали отмирать конечности ветвей. У таких растений обрезают часть скелета и верхушку. Сколько именно – зависит от породы. «Капремонт» насаждений происходит, когда деревья отдыхают – осенью, зимой и весной. Делают это для того, чтобы добавить растениям красоты и формы. А главное – спасти от старости.

Каштанам и липам, которые растут на Проскуровской, – от 40 до 50 лет. Последний раз их омолаживали в 2015. На растения ждет повторное омоложение примерно через восемь лет. А больше всего сейчас нуждаются во внимании тополя, которых много на Староконстантиновском шоссе, улицах Проскуровского подполья и Курчатова. А также – деревья, которые растут на Героев Майдана и Гагарина.

В этом году в Хмельницком уже омолодили 800 деревьев. Лучше всего этому поддаются каштаны, липы и тополя. Хуже – клены и хвойные деревья. На омоложение растений из городского бюджета в 2019 выделено два миллиона гривен.

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