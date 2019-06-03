Какие пляжи Хмельницкой области пригодны для купания: результаты исследований

На 14-ти пляжах Хмельницкой области вода пригодна для купания. Такие данные, опираясь на результаты исследований, по состоянию на 31 мая, предоставил исполняющий обязанности директора государственного учреждения «Хмельницкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Олег Балашов. Об сообщает “Подолье-центр”.

Как отметил Олег Балашов, пляжи в Староконстантинове, Ізяслові, Нетешине, Славуте, Красилове, Полонном, Волочиске районе и Каменце-Подольском соответствуют санитарным нормам.

Отметим, что до начала купального сезона активно готовили пляж в Хмельницком. Туда завезли новый песок, установили зонтики от солнца и раздевалки.

Воду в районе городского пляжа исследовали дважды. Все показатели соответствуют санитарным нормам. Вода в питьевых фонтанчиках пригодна для употребления, а в песке паразитов не обнаружено.

Посетители чувствуют изменения, говорят, главное, чтобы хмельнитчане сами все не разрушили.

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