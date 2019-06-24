Какие товары и из каких стран везут на Хмельнитчину

По сообщению Хмельницкой таможни ДФС, через таможенные посты области ввезено импортных товаров на 6 миллиардов 847 миллионов гривен. Это на 18 процентов, или на 1 миллиард гривен больше против прошлогоднего результата. Такие данные приводит пресс-служба фискальной службы области.

В топ-пятерку импортеров Хмельнитчины вошли страны Европейского Союза – Польша, Германия, Бельгия, Австрия, Италия.

Чаще всего в Украину из Польши ввозились каменный уголь, комплекты технологического оборудования для обработки и хранения зерновых культур; запасные детали к автомобилям и оборудование предназначено для наполнения, сортировка, закручивания и маркировки бутылок.

Из Германии импортировали: машины для текстильной промышленности технологическое оборудование для агропромисловового комплекса, килимоткацькі станки и седельные тягачи.

Бельгия, Австрия и Италия продавали представителям костромского бизнеса синтетические полимеры, оборудование для легкой промышленности, пряжа, бумага; картон макулатурный; сырье для изготовления электрических аккумуляторов; огнеупорные цементы.

По утверждению таможенников, в общем количестве таможенных оформлений доля товаров от топовых стран-импортеров составляет около 50 процентов. Вторым характерным признаком импорта на территорию края является доминирование продукции, которая необходима для обеспечения промышленного и сельскохозяйственного производства.

В целом, среднедневные таможенные начисления Хмельницкой таможни ДФС в этом году фактически достигли 16,6 миллиона гривен, что больше на 4 миллиона гривен против прошлогоднего показателя. Как результат, субъектами внешнеэкономической деятельности перечислено в бюджет 1,7 миллиарда гривен таможенных платежей, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 407 миллионов гривен.

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