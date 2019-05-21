Каньон в Каменце под угрозой затопления: как решают проблему

Чтобы спасти каньон от затопления, городские власти Каменца-Подольского задействовала гидросистемы. Об этом сообщается на сайте горсовета.

“После сильного ливня 17-18 мая количество воды в Смотрицкому каньоне увеличилось в 20 раз. Впрочем, большого вреда она не нанесла, поскольку ситуацию удалось взять под контроль”, – говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель городского головы Сергей Бабий, наиболее уязвимой территорией оказалась акватория водного бассейна №3 – от отеля «У реки» до Зиньковцев, где вода поднялась почти на метр. Пока же ее уровень резко падает.

«Паники не испытывали, ибо ежегодно проводим обучение и к этому были готовы, – говорит Сергей Витальевич. – Впервые была задействована система выравнивания уровня воды через гидросооружения. Чтобы искусственно уменьшить количество воды мы использовали две гидросистемы: шлюзы в самом Замковом мосту и Цибулівську ГЭС. Кстати там задействован большой шлюз, который мы последний раз открывали еще в 2006 году».

Сейчас ситуация на личном контроле у городского головы Михаила Сімашкевича, который сразу дал поручение относительно работы штаба, который объединил все необходимые службы. Каждые два часа они отчитываются о состоянии дел. В общем ни одного дома в каньоне не затопило. Подтоплены только огороды местных жителей. Заявления или жалобы от людей к городского совета не поступали.

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