Китайских подрядчиков выгнали с дорог Области

Четыре километра из 40 запланированных – как результат, расторжения контракта.

Напомним, китайская компания в конце 2016 года выиграла тендер на реконструкцию автодороги международного значения «Стрый – Знаменка» в Летичевском районе. До ноября 2019-го ремонт планировали завершить, и за все время организации удалось выполнить менее 10 процентов от запланированного. До июня подрядчик должен выполнять ремонт, однако работа уже прекращена, говорится в сюжете канала «Первый Подольский».

Как работа, так и переговоры с представителями китайской компании дали главе Хмельницкой ОГА Вадиму Лозовому нелегко. Последний не сдерживал эмоций, и в результате представителей компании-подрядчика просто выгнали с переговоров. По словам подрядчиков, Укравтодор с 20 мая официально разорвал с ними контракт, поэтому никаких обещаний относительно продолжения работ по крайней мере до 2 июня, они дать не могут.

Но затягивать с решением проблемы областное руководство не собирается. Компанию, которая возьмется за выполнение незавершенных работ на автодороге, будут искать среди местных. А платить за работу те, кто в первую очередь должен был бы ее завершить.

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