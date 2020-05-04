Среди всех стран, затронутый пандемией, особое место занимает Китай. Именно это государство окажется в наибольшем выигрыше от ситуации с CОVID 19. Китай раньше всех прошел самую опасную фазу, оказался более социально организованным, оперативно мобилизовал необходимые ресурсы ($20 млрд). Из состояния пандемии, эта страна выходит с усилившимися экономическими позициями (относительно остальных стран) и увеличившимся политическим влиянием. В настоящий момент четко фиксируется активное гуманитарное (благотворительная помощь, отправка медиков) и экономическое (кредиты и инвестиции) проникновение Китая в страны Европейского союза, попытки зайти на Ближний Восток и в страны Латинской Америки.

По большому счету, Китай использует COVID 19 как способ ведения гибридной войны в борьбе за мировое господство, в противостоянии с теми, кто был безусловными лидерами в ХХ и начале ХХІ веков. Особенно четко просматриваются применение таких гибридных технологий как рефлективное управление поведением противника (создание ситуаций, при которых атакуемая сторона осуществляет выгодные для агрессора действия), кибервойна, управляемый хаос.

Пока ещё рано утверждать, была ли пандемия коронавируса целенаправленной гибридной атакой Китая на своих западных конкурентов или он просто воспользовался ситуацией. Но четко видно уже сейчас, что Китай возьмет из этой ситуации по максимуму. Естественно, если ему это позволят те страны, у которых он пытается отжать лакомые кусочки современного геополитического пирога. И, судя по всему, конкуренты сдаваться не собираются.

В настоящий момент, спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии установили тот факт, что Китай намеренно скрывал или уничтожил материалы о ходе пандемии на своей территории и существенно изменил показатели потерь. Также есть все основания предполагать, что Китай может стимулировать формирование второй волны пандемии уже осенью этого года. Данные материалы просочились в западные СМИ, в частности в британский The Daily Telegraph, который опубликовал 15-три страничное досье на эту тему.

Данное обстоятельство может стать (и очевидно – станет) основанием для множества международных исков и даже санкций со стороны ведущих западных стран и международных организаций. Роль координатора, в данном случае, будет, скорее всего, за США, которые могут сильнее всего пострадать от китайской гибридной агрессии.

Таким образом, на выходе из пандемии коронавируса, мировое сообщество может погрузиться в новый виток геополитических противостояний, в котором окажутся задействованы два полюса – США и Китай. Указанные страны будут формировать собственные союзнические альянсы. США будет собирать вокруг себя старых лидеров и зависимые от себя страны (ЕС, Ближний Восток, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия), а Китай будет привлекать страны с проблемной репутацией (РФ, Северная Корея, Турция, Иран)».