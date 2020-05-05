Китай скрывал информацию о вирусе: информацию слили

Разведслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, объединенные в сообщество под названием «Пять глаз», сделали утечку в СМИ досье, подготовленного ими в отношении научных разработок коронавируса в Китае, сокрытия китайскими властями информации и проведения правительством КНР дезинформационной кампании. Довольно подробное изложение основного содержания досье опубликовала газета The Daily Telegraph.

Рискованные исследования летучих мышей

Создание все большего числа смертельных вирусов

Участие Австралии

Заслуживает ли это исследование таких рисков?

Маловероятное утверждение о том, что вирус создан в лаборатории

Китай скрывает первоначальные образцы

Исчезнувший лаборант

Уничтожение улик

Ключевые лица команды Уханьского института вирусологии, фигурирующие в правительственном досье, были либо обучены, либо же работали в Австралийской лаборатории здоровья животных CSIRO, где они проводили фундаментальные исследования смертельных патогенов в живых летучих мышах, включая SARS, в рамках длительного партнерства между CSIRO и Китайской академией наук.