Когда на Хмельнитчине начинается рыболовный сезон

Заканчиваются ограничения, связанные с весенне-летним запретом на лов водных биоресурсов. 10 июня стартует сезон рыбалки почти на всех водоемах Области. Об этом сообщает пресс-служба рыбоохранного ведомства.

Отмечается, что исключение составляют: проливы, устья, старицы, мелиоративные каналы, разливы водоемов, которые временно заполняются водой во время весеннего половодья. На этих частях водных объектов нерестовая запрет продлится до 29 июня включительно.

«Завершение весенне-летнего запрета на указанных водоемах не означает вседозволенность. Рыболовы-любители должны четко соблюдать Правила любительского и спортивного рыболовства, в частности, не применять при отлове взрывчатых и отравляющих веществ, электротока, колючих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия, промышленных и других орудий лова, изготовленных из сіткоснастевих или других материалов всех видов”, – отмечают в ведомстве.

В этот летний период на водоемах общего пользования разрешается лов рыбы гражданам с берега и с лодки удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти и спиннингом с блесной. Норма вылова рыбы – 3 кг за сутки.

«Согласно приказу Управления №24-од в водоемах области запрещен вылов раков до 30 июня включительно. Эти ограничения связаны с виношуваням речным раком икринок, личинок», – объясняют в отделе ихтиологии и регулирования рыболовства.

Относительно подводной охоты, то оно разрешается гарпунными ружьями без применения аквалангов) и при наличии удостоверения подводного охотника.

Существуют минимально допустимые размеры рыбы, при которых ее можно брать в улов, например: сом – 70 см, судак – 42 см, щука – 35 см, лещ – 32 см, карп – 25 см, линь – 20 см и другие.

При несоблюдении требований Правил любительского и спортивного рыболовства нарушители будут возмещать ущерб за один экземпляр водных биоресурсов, в соответствии с действующими таксами. А именно: судак – 510 грн., сом – 425 грн., щука – 340 грн., сазан – 306 грн, белый амур, толстолоб – 255 грн., лещ – 170 грн., линь – 119 грн, тарань (плотва) – 85 грн., красноперка – 68 грн., плоскирка – 34 грн, карась – 17 грн, рака – 25,5 грн.

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