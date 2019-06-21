«Континентал»: успешное объединение бизнесов «МЕЧТЫ» и компании СFG

Агрохолдинг «МРИЯ» и компания СFG (Continental Farmers Group) завершили процесс объединения бизнесов. Теперь они будут работать под единым брендом — «Континентал Фармерз Групп», обрабатывая земли на территории пяти областей Западной Украины. По этому случаю на праздничной церемонии в Тернополе новосозданную компанию приветствовали ее инвесторы, сотрудники, партнеры, представители власти.

Генеральный директор «Континентал Фармерз Групп» Георг фон Нолкен отметил, что процесс интеграции двух бизнесов – «МЕЧТЫ» и CFG – длился с ноября 2018 года.

«Хочу подчеркнуть, что произошло слияние двух равнозначных украинских компаний, и это нашло свое отражение и в новом логотипе. Мы не просто объединили два бизнесы, но сохранили при этом все лучшие практики каждого. Это объединение — возможность для «Контіненталу» эффективнее достигать поставленных целей», — заметил Георг фон Нолкен.

Он также заявил, что компании одинаково важно развивать свой международный статус и укреплять связи в Украине, в регионах своего присутствия.

О том, как объединение повлияет на деятельность новосозданной компании, и отметил финансовый директор «Континентал Фармерз Групп» Игорь Кублицкий. Изменения будут только положительными: налоги вырастут, а компания будет продолжать инвестировать. Прежде всего — в людей: их зарплаты, обучения, реализацию социальных инициатив. В «Континентал» будет происходить закупка современной техники и оборудования.

На весомости именно социальной составляющей отметила во время своего выступления директор департамента коммуникаций и социальных проектов «Контіненталу» Нонна Шмидик. Она подчеркнула, что новая компания и в дальнейшем будет заботиться о потребностях общин в регионах своего присутствия. «Континентал» традиционно направляет средства на развитие инфраструктуры, медицины, образования, культуры, духовности в тех населенных пунктах, где обрабатывает земли. Углублять и другие направления, в частности, развитие кооперативного движения.

«Для реализации того или иного социального проекта необходимы несколько факторов, — пояснила Нонна Шмидик. — Инициативы, которые компания внедряет в жизнь, должны быть воплощены в регионе ее присутствия, отвечать его потребностям. Результатами этой работы община должна пользоваться беспрепятственно и длительно».

Руководство и сотрудники «Континентал Фармерз Групп» принимали поздравления и от совместного инвестора Агрохолдинга «МРИЯ» и компании СFG — SALIC UK. Председатель правления SALIC UK Халид Алабуді отметил, что как инвестиции в украинский сельскохозяйственный бизнес в целом, так и приобретение осенью в прошлом году активов «МЕЧТЫ» считает успешным решением. Теперь же он рад находиться на торжествах по случаю объединения двух бизнесов.

Приветственное слово сказал и заместитель председателя Тернопольской областной государственной администрации Олег Валовой. Он отметил: сотрудничество для Тернопольщины с вновь созданной компанией является чрезвычайно ценной и пожелал «Контіненталу» лучших прибылей в Украине.

Действительно, с такой командой, четко сформулированными целями и стремлении их реализовывать успех обновленной компании стремительно расти.

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