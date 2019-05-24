Краевед из Хмельницкой области получил награду Православной Церкви Украины

Владимир Захар’єв — литератор, журналист, археолог, краевед, историк, архивист с Дунаевеччини. Председатель Хмельницкого областного отделения Всеукраинский творческий союз «Конгресс литераторов Украины». Член правления Всеукраинский творческий союз «Конгресс литераторов Украины». Заместитель первого заместителя председателя союза. О приятную новость он написал сегодня на своей странице в Фейсбук:

Получил медаль Святого Юрия Победителя Православной церкви Украины. За что? 25 лет назад вблизи с. Соколец Дунаевецкого района мной было выявлено и исследовано первую и единственную до сих пор на Хмельнитчине светскую церковь XII-XIII века. и с тех пор продолжается продвижения его этой важной для духовного возрождения Украины древнерусской достопримечательности… По поручению Митрополита Хмельницкого и Каменец-Подольского Антония эту миссию выполнил архимадрит Хмельницкой епархии Варсонофий.