Лисы атакуют город на Хмельниччине

В Нетешине фиксируют нападения лисиц, которые, по предварительным выводам, могут быть больными бешенством. Об этом говорится на странице исполкома в Фейсбуке.

“На территории дачного массива за рекой Горынь в течение трех последних дней зафиксировано 3 случая нападения лисы. По предварительным неофициальным выводам животное может быть бешеным”, – говорится в сообщении.

В исполкоме отмечают, если вы заметили лису – сразу звоните по номеру 098-503-94-95. Будьте внимательными и осторожными!

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