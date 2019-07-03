Максимум – 1400 грн, Или Правительство Гройсмана установил предельную норму платежек за тепло

Жители крупных городов не будут платить больше 1400 грн за гигокалорию тепла во время отопительного сезона 2019-2020 годов.

«Есть крупные платежи, которые людям тяжело платить за тепло и горячую воду. Я задаю себе вопрос, почему в одних городах цена за гигакалорию тепла 2000 грн, а в других – 1300 грн. Эта разница является необъективной и неадекватной. Цена на газ и электроэнергию в стране одинаковые, зарплаты в отрасли примерно одинаковые, но тарифы разные. Правительство приняло решение на основании проведенных экономических расчетов и установил: счета не могут быть выше 1400 грн за гигакалорию», – заявил Премьер-министр, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман.

Недавно за вмешательства Правительства, Нафтогаз Украины таки снизил цену на газ для населения, однако платежки за тепло от этого меньше не стали. Сейчас теплокоммунэнерго фактически является монополистом, поэтому устанавливает свою цену за оказанные услуги. Кому жаловаться за сверхвысокие суммы в платежках? Том же поставщику! Премьер-министр утверждает, сейчас есть все возможности дать человеку честную платежку – это ответственность конкретного городского головы и ТКЭ. «Нельзя ворочать миллиардами и не думать о том, какое качество услуг получает человек», – заявил Гройсман. Поэтому, согласно правительственному решению, с начала отопительного сезона будут действовать такие тарифы:

По поставке тепловой энергии:

в случае оснащения приборами учета – 1400 гривен за 1 Гкал (с учетом НДС);

в случае отсутствия приборов учета – 35,21 гривны за 1 кв. метр (с учетом НДС).

По поставке горячей воды:

при условии подключения рушникосушильників к системам снабжения горячей воды – 83,66 грн за 1 куб. метр (с учетом НДС);

в случае их отсутствия – 75,74 грн за 1 куб.м. (с учетом НДС).

Следовательно, жители городов областного значения будут платить за тепло и горячую воду с учетом установленных соответствующими органами местного самоуправления тарифов, которые не превышают предельные цены, которые определены Кабинетом министров Украины.

Кроме того, Правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ежемесячно мониторить тарифы на эти услуги и принимать меры в случае необоснованного повышения тарифов.

Чтобы наконец поставить точку на самоуправстве в теплокоммунэнерго, Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого ТКЭ на объективность существующей стоимости тепла и воды: «Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обосновано, что нет потерь и никто не выводит деньги в офшоры».

Конечно, остаются еще маленькие города, в частности, районного значения. Они имеют ограниченные бюджеты. То есть на энергомодернизацию коммунальной сферы финансы весьма ограничены, или отсутствуют. Для них Правительство выделило 3 млрд грн через Фонд регионального развития.

«Сегодня есть колоссальные финансовые ресурсы местного самоуправления. Но почему-то пошел тренд на пиар – плиточку положить, фонтан установить. Я это поддерживаю. Но кому нужен фонтан, если воды нет?! А ТКЭ тем временем написало 1800 грн за Гкал или 2000 грн, получает сверхприбыли, а люди вынуждены платить завышенные цены. Причем платить не Правительству, а местным структурам», – отметил Владимир Гройсман.

Для того, чтобы люди увидели, кто стоит за каждым ТКЭ, и кто наживается на рядовых гражданах, Правительство обещает обнародовать список всех собственников теплокоммунэнерго, которые поставляют украинцам тепло и горячую воду.

Министр юстиции Павел Петренко утверждает: «Правительство выполняет свою прямую функцию государственного ценового регулирования и защиты прав потребителей – миллионов украинцев, которые не должны быть жертвами манипуляций местной «коммунальной мафии». – И добавил, – Разработанные материалы содержат четкие пошаговые алгоритмы действий, которые помогут украинцам защитить свои права потребителя жилищно-коммунальных услуг. Мы объясняем, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления. Министерство юстиции, наши юристы и адвокаты являются вашими партнерами. Поэтому, если вы и дальше будете получать несправедливые платежки, обращайтесь к наших центров и бюро бесплатной правовой помощи. Вам помогут восстановить справедливость».

Елена ВИТОВСКАЯ.

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