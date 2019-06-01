Мир, которого мы не видим: в Хмельницком открылась выставка макрофотографии

Насекомые и паучки, стрекозы и бабочки, ящерицы и кузнечики – нас окружает множество крохотных созданий, которые живут своей жизнью, скрытым от наших глаз. Иногда мы их неосознанно уничтожаем, иногда – целенаправленно, но почти никогда не имеем возможности рассмотреть их вблизи, в деталях.

Киевский фотохудожник Сергей Мельник вот уже пять лет терпеливо и талантливо фотографирует этот микро-мир. И на полсотни фотографий, привезенных им до музея-студии фотоискусства, хмельничане наконец имеют возможность увидеть эти миниатюрные существа “в полный рост”. Все фотографии, представленные на выставке, имеют свои названия, хотя работы настолько неординарны и багатосенсові, что каждый может придумать для них свою, собственную историю и название.

Как рассказал фотограф, для того, чтобы отснять своих “героев”, ему приходится подниматься рано утром. А поскольку живет он неподалеку от леса, то натуры ему для фото-сессий хватает. Снимает обычно под классическую музыку. В работе не использует никакого дополнительного специального оборудования.

До этого Сергей Мельник много лет занимался пейзажной фото-съемкой. И лишь полдесятка лет назад открыл для себя макросъемку. Имеет награды около двух десятков фотоконкурсов и выставок.

Выставка в Хмельницком музее-студии фотоискусства (вул. Проскуровская, 56) продлится до 18 июня.

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Фото репортаж Татьяна Новак