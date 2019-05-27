На 6 коммунальных предприятиях Хмельницкого проведут независимый аудит

Независимый аудит ждет на 6 коммунальных предприятий города Хмельницкого. Его проведут в конце этого года или в начале следующего. Кого именно будут проверять — неизвестно, то готовиться стоит всем. На этом подчеркнул городской голова Александр Симчишин во время расширенного заседания исполкома, говорится в сюжете МТРК “Город”.

С участием руководителей коммунальных предприятий анализировали результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2018-ом. Одними из лучших признали “Хмельницктеплокоммунэнерго”, коммунальное предприятие по строительству ремонту и эксплуатации дорог и спортивно-культурный центр “Плоскиров”. Руководителям за это обещают премии.

Как говорит заместитель городского головы Владимир Гончарук прогресс есть благодаря стратегическому планированию и разработке бизнес-планов.

“Расписано проект, сколько средств нужно, какая доходная база и затратное. Что изменится и когда окупится. Когда начали анализировать, и запросов стало меньше, потому что раньше просто бездумно “надо” было, а никто не считал”, – говорит Владимир Гончарук.

В прошлом году из городского бюджета на коммунальные предприятия выделили около 200 миллионов гривен. В этой сумме и возмещения льгот, и средства на технику и оборудование. 30 миллионов – это собственные доходы, а наибольшие убытки показали тепло — и водопоставщики.

Как отметил городской голова Александр Симчишин, уже 90 процентов руководителей коммунальных предприятий изменили с 2016 года.

“Если человек не справляется, мы ей спасибо за работу и отправляем заниматься чем-то другим”, – говорит городской голова.

В конце этого года или в начале следующего на 6 коммунальных предприятий ждет независимый энергоаудит. За два года именно по результатам аудита на 2-х уже экс-руководителей коммунальных предприятий написали заявления в правоохранительные органы за хищение бюджетных средств. В делах продолжается досудебное расследование.

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Независимый аудит проведут на 6 предприятиях Независимый аудит ждет на 6 коммунальных предприятий города. Его проведут в конце этого года или в начале следующего. Кого именно будут проверять — неизвестно, то готовиться стоит всем. На этом подчеркнул городской голова Александр Симчишин во время расширенного заседания исполкома. С участием руководителей коммунальных предприятий анализировали результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2018-ом. Одними из лучших признали “Хмельницктеплокоммунэнерго”, коммунальное предприятие по строительству ремонту и эксплуатации дорог и спортивно-культурный центр “Плоскиров”. Опубликовано МТРК «Город» Пятница, 24 мая 2019 г.

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