На дорогах Хмельницкого появляются «зебры»: где именно наносят разметку

В Хмельницком продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Об этом сообщили в горсовете.

“Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на дорогах города Хмельницкого наносят дорожную разметку”, – говорится в сообщении.

Коммунальщики завершили работы по восстановлению дорожной разметки на улице Героев Майдана. В течение недели разметку наносили и на других улицах города.

«Работники нашего предприятия завершили работы по нанесению разметки на улице Соборной, Каменецкой, на участке от улицы Гагарина до Подольской, на улице П. Мирного. Разметка нанесена обычной краской, – отметил начальник специализированного монтажно-эксплуатационного участка коммунального предприятия по строительству, ремонту и эксплуатации дорог Владимир Шваєнко. – Через неделю планируем начать работы на улице Свободы, на участке от вул. Заречанской до проспекта Мира. Здесь дорожная разметка будет нанесена холодным пластиком».

Срок эксплуатации разметки, нанесенной холодным пластиком, три года. Ее также будет нанесено на дорогах, на которых будет выполняться текущий ремонт сплошным методом, а именно: на частях улиц С. Бандеры, Шевченко, Подольской, проспекте Мира, Староконстантиновском шоссе.

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