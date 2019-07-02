На Городоччине из дома-интерната для престарелых пропал 87-летний дедушка

Из дома-интерната для граждан пожилого возраста на Городоччине пропал 87-летний дедушка. Об этом сообщили в полиции района на странице в Фейсбуке.

Как сообщается, это произошло сегодня, 2 июля, ночью. С Лісоводського дома-интерната для граждан преклонного возраста и лиц с инвалидностью пропал 7-летний дедушка. В полиции говорят, в ходе проведения поисковых мероприятий его нашли. Сейчас мужчина находится в интернате.

“Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было”, – добавили в полиции.

Напомним, ранее на Дунаєвеччині исчезла 17-летняя девушка.

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