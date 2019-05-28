На Хмельниччине умер 95-летний воин УПА

В ночь на 28 мая скончался 95-летний воин УПА Владимир Андреевич Мацишин, что проживал в Шепетовке Хмельницкой области. В УПА его знали как “Довбуша”. Об этом сообщает press-centr.

75 лет назад 20-летний “Довбуш” участвовал в бою под Гурбами в сотни “Стрелы”. Это бой между войсками НКВД СССР и силами УПА, который состоялся с 21 по 25 апреля 1944 года возле урочища Гурбы на юге Здолбуновского района и охватил часть современных Дубенского и Острожского районов Ривненщины и Кременецкого и Шумского районов Тернопольщины. Закончился тактической победой советских войск и выходом из окружения украинских повстанцев. После боя победители сожгли окрестные села Гурбы и Антоновцы, а жителей вывезли. Число погибших военных и гражданских лиц точно не установлена.

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