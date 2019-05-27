На Хмельнитчине 22 предприниматели лишили лицензии за продажу алкоголя несовершеннолетним

На начало мая 2019 года налоговики выявили 221 нарушение Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Общая сумма штрафных санкций – более 3 миллионов гривен, сообщают в фискальной службе Хмельницкой области.

В частности, выявили 22 случая торговли табаком и алкоголем без соответствующих лицензий – на сумму 768 тысяч гривен, 142 случаи торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускные или розничные – на сумму 1,42 миллиона гривен, 9 случаев производства, хранения, транспортировки и реализации алкогольных напитков без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога – на сумму 206 тысяч гривен, 2 аналогичных случаях с табачными изделиями – на сумму 441 тысяча гривен, 3 случая торговли табачными изделиями по ценам, выше, чем установленные производителями или импортерами таких табачных изделий – на сумму 30 тысяч гривен.

Зафиксировано также два случая торговли алкоголем с использованием кассового аппарата, не указанном в лицензии – на сумму 20 тысяч гривен, еще в двух случаях торговцы хранили подакцизный товар в местах хранения, не внесенных в Единый реестр – на сумму 34 тысячи гривен. Еще два владельцы лицензий оштрафован на 34 тысячи гривен за несвоевременное представление отчета или представление недостоверных данных в отчете об объемах производства или оборота табака и алкоголя.

Кроме того, в области все еще встречаются торговцы, которые не гнушаются продавать табак и алкоголь несовершеннолетним, хоть это и запрещено законом. Таких случаев продажи в этом году налоговики выявили 22, в результате чего в бюджет дополнительно поступит около 150 тысяч гривен, наложенных за это штрафных санкций, к тому же 14 торговых точек лишились лицензий.

Как отмечают фискалы, сейчас в области лицензии имеют более 4 тысяч предприятий торговли. Более 80 процентов лицензий выдано предпринимателям – физлицам, остальное – юридическим лицам.

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