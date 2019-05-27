На Хмельнитчине 22 предприниматели лишили лицензии за продажу алкоголя несовершеннолетним

На Хмельниччині 22 підприємці позбавили ліцензії через продаж алкоголю неповнолітнім

На начало мая 2019 года налоговики выявили 221 нарушение Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Общая сумма штрафных санкций – более 3 миллионов гривен, сообщают в фискальной службе Хмельницкой области.

В частности, выявили 22 случая торговли табаком и алкоголем без соответствующих лицензий – на сумму 768 тысяч гривен, 142 случаи торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускные или розничные – на сумму 1,42 миллиона гривен, 9 случаев производства, хранения, транспортировки и реализации алкогольных напитков без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога – на сумму 206 тысяч гривен, 2 аналогичных случаях с табачными изделиями – на сумму 441 тысяча гривен, 3 случая торговли табачными изделиями по ценам, выше, чем установленные производителями или импортерами таких табачных изделий – на сумму 30 тысяч гривен.

Зафиксировано также два случая торговли алкоголем с использованием кассового аппарата, не указанном в лицензии – на сумму 20 тысяч гривен, еще в двух случаях торговцы хранили подакцизный товар в местах хранения, не внесенных в Единый реестр – на сумму 34 тысячи гривен. Еще два владельцы лицензий оштрафован на 34 тысячи гривен за несвоевременное представление отчета или представление недостоверных данных в отчете об объемах производства или оборота табака и алкоголя.

Кроме того, в области все еще встречаются торговцы, которые не гнушаются продавать табак и алкоголь несовершеннолетним, хоть это и запрещено законом. Таких случаев продажи в этом году налоговики выявили 22, в результате чего в бюджет дополнительно поступит около 150 тысяч гривен, наложенных за это штрафных санкций, к тому же 14 торговых точек лишились лицензий.

Как отмечают фискалы, сейчас в области лицензии имеют более 4 тысяч предприятий торговли. Более 80 процентов лицензий выдано предпринимателям – физлицам, остальное – юридическим лицам.

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