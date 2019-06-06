На Хмельнитчине делают капитальный ремонт дороги методом холодного ресайклинга

На Хмельнитчине продолжается капитальный ремонт на автодороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в пгт. Войтовцы, км 213-215. Об этом сообщается на странице областной службы автодорог в Фейсбуке.

Сейчас подрядчиком устраивается выравнивающий слой методом холодного ресайклинга. Ход ремонтных работ инспектирует заместитель начальника Службы автомобильных дорог Леонид Нечай.

Холодный ресайклинг – процесс ремонта и частичной замены асфальтового покрытия автомобильных дорог путем снятия или зачистки поврежденных частей дорожного покрытия механической переработки и замены старого дорожного покрытия с добавлением дополнительных смесей для восстановления его свойств.

Капитальный ремонт на автодороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знамянка»янка в пгт. Войтовцы? км 213-215.Сейчас, подрядчиком устраивается выравнивающий слой методом холодного ресайклинга.Ход ремонтных работ инспектирует заместитель начальника Службы автомобильных дорог, Леонид Нечай. Опубликовано Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области Четверг, 6 июня 2019 г.

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