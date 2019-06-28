На Хмельнитчине для военных, которые вернулись с Востока, провели психолого-реабилитационный тренинг

До бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Хмельнитчине, вернулась первая группа военнослужащих, которая выполняла боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил в составе десантно-штурмовых бригад.

Психолог бригады подполковник запаса Фаріт Сахіпов организовал и провел комплекс мероприятий психологической декомпрессии. Это тренинг, который длится в течение четырех дней, направленный на адаптацию к условиям мирной жизни, стабилизации психоэмоционального состояния и предупреждения развития психогенных расстройств.

– На протяжении четырех дней мы проводили психологическое диагностирование, – рассказал Фаріт Сахіпов. – Военнослужащие выполняли антистрессовые упражнения, упражнения мышечной релаксации на общую психологическую саморегуляцию. Мы успешно используем ранее отработанную стратегию общения с членами семьи, значительное внимание уделяется путям разрешения конфликтов и формирование атмосферы взаимной поддержки. Интересным и полезным для военнослужащих были и есть занятия по художественной арт-терапии, посещение музеев, исторических и культурных достопримечательностей края, занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе, коллективное посещение храма, – подчеркнул психолог.

Участники тренинга посетили музей АТО в гарнизонном доме офицеров.

Организатор тренинга военный психолог бригады Фаріт Сахіпов имеет большой профессиональный опыт психологической реабилитации военнослужащих в районе выполнения боевых задач на Востоке Украины, так и в пунктах постоянной дислокации воинских частей. В частности, летом прошлого года, он в составе группы психологов успешно работал в санатории поселка Затока Одесской области, где военнослужащие одной из бригад Сухопутных войск проходили курс реабилитации и адаптации после выхода на ротацию.

– Чрезвычайно важно поддержать бойцов, которые вернулись с передовой, понять их психологическое и эмоциональное состояние, помочь адаптироваться и вернуть их к мирной жизни, – отметил психолог. – А главное, они должны четко и твердо знать, что мы, поддерживая их во время пребывания на Востоке, поддержим и поможем здесь и теперь, после успешного возвращения к своим очагам, – подытожил Фаріт Сахіпов.

– Мы искренне благодарны командованию нашей бригады за теплую встречу, внимание и заботу о нас, – отметил один из участников тренинга прапорщик Олег Мазуренко.

Сергей Жмурко, отделение специальных корреспондентов Информагентства Минобороны «АрміяInform» (г. Хмельницкий).

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