На Хмельнитчине две ОТГ объединились в одну

В пятницу, 31 мая, на внеочередной 57-й сессии Нетешинского городского совета принято решение, которым окончательно добровольно присоединен Старокривинську сельскую территориальную общину (сел Старый Кривин и Новый Кривин) до Нетешинского городского территориальной общины и утвержден план организационных мероприятий по добровольного присоединения.

Городской голова Александр Супрунюк поблагодарил старокривинцям и местным активистам за стойкую позицию и сотрудничество.

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