На Хмельнитчине изменилась цена газа

Правительство, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК «Нафтогаз Украины» урегулировали цену газа для бытовых потребителей. Каждый регион будет иметь отдельный тариф на газ, ежемесячно он будет меняться, говорится в сюжете МТРК “Город”.

За май жители Хмельницкой области , кроме Шепетовки и Шепетовского района, будут платить 8 гривен 27 копеек за метр кубический газа. В июне — 8 гривен 65 копеек.

Колебания связаны с изменением оптовой цены газа и введением нового тарифа на транспортировку Укртрансгаза, который занимается доставкой голубого топлива крупными магистральными газопроводами.

“Исходя из этого постановления, для Укртрансгаза утвердили единый тариф по всей Украине, а для облгазов не пересмотрели. Цена будет меняться каждый месяц, она будет разная в каждом регионе Украины”, – объясняет директор ООО “Хмельницькгаззбут” Андрей Левицкий.

Поэтому для жителей Области тариф Укртрансгаза увеличился со 165 до 188 гривен за тысячу кубов. Цена услуг “Хмельницкгаза” не менялась уже три года, а наценка “Хмельницькгаззбуту” составляет 18 копеек за 1 куб газа.

Полную информацию по изменению цены клиенты “Хмельницькгаззбуту” получат в счетах за газ и в личных кабинетах.

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