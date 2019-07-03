На Хмельнитчине кандидаты манипулируют избирателями, организуя развлечения

Кандидаты в нардепы на Хмельнитчине организовали развлечения на выходные. Как сообщает ОПОРА, при поддержке кандидатов праздновали День молодежи в Деражне, Нетешине и Красилове. А чемеровчан кандидат пригласил к летнему кинотеатру, оформленного его баннерами с признаками агитации.

Как отмечает Андрей Попик, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области, кандидаты прибегают к манипуляциям, организовывая праздники, на которых может не быть прямой агітацї, однако происходит популяризация или пиар кандидата в регионе, при этом растет узнаваемость политика.

Праздник молодежи в Деражне состоялось 30 июня при поддержке народного депутата Украины от избирательного округа №191, к которому относится городок, и одновременно кандидата в нардепы от этого же округа Виктора Бондаря. Об этом свидетельствовали, в частности, размещено с одной стороны сцены полотнище с надписью «С праздником Деражня! При поддержке Виктора Бондаря, народного депутата Украины» и воздушные шарики с указанием имени и фамилии депутата-кандидата, которые раздавали прохожим. Развлекали жителей Деражни группа «Оркестр хорошего настроения» и Ирина Билык.

Председатель Деражнянской районной рады Виталий Сидлецкий в своей речи поблагодарил народному депутату-кандидату за организацию действа и отметил, что праздник проходит без флагов и политических настроений.

Сам Виктор Бондарь со сцены напомнил присутствующим о «много полезных дел», к которым присоединился: «Мы недавно считали: для молодежи, для наших детей, для тех, чей праздник мы сегодня празднуем, за последние годы сделали более 26 тысяч хороших дел. Это спортивные объекты, детские сады, школы. Повсюду есть какие-то результаты – маленькие, большие, но они есть и потихоньку меняют лицо каждого поселка, каждого района, каждого городка нашей области. Хотя, безусловно, это очень мало. Задача стоит – следующий год, два, три принципиально поменять политику в Украине, сделать все, чтобы наша молодежь, чей день мы сегодня празднуем, не мечтала уезжать из Украины, а мечтала возвращаться, чтобы здесь открывались новые рабочие места, чтобы здесь была чрезвычайно привлекательная инвестиционная экономика, чтобы здесь было возрождение промышленности, энергетики, транспорта…»

День молодежи в Нетешине и Красилове, относящихся к избирательному округу №189, помогал организовать кандидат в народные депутаты в этом округе Вадим Лозовой. Об этом он объявил на своей странице в Facebook: «Друзья, имею прекрасный подарок ко Дню молодежи! Нетешин, День молодежи — Ирина Федишин! 30 июня, начало праздника в 19.00. м. Красилов, концерт украинской певицы LAMA! 30 июня, начало праздника в 19.00. На празднике будут батуты, ростовые куклы, розыгрыши и интересные конкурсы!»

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В сюжете телеканала «Первый Подольский» «звезды развлекали молодежь Красилова и Нетешина» рассказали, что выступления артистов состоялись по инициативе общественной организации «За конкретные дела». Надо отметить, что Вадим Лозовой возглавляет фракцию одноименной партии в Хмельницком областном совете.

Еще один нардеп-кандидат – Александр Герега, который избран и баллотируется в избирательном округе №192, – «этими выходными разделил праздничное настроение с жителями Гуківської и Солобковецької общин». «В Гукові мы приобщились к обустройству футбольного поля, в Солобківцях – награждали лучших спортсменов и открывали детскую площадку. Поздравляю жителей этих общин, уверен, что совместно сможем сделать больше!» – говорится в заметке на странице нардепа и кандидата в Facebook.

Кроме того, он организовал для своих избирателей 29 июня летний кинотеатр в Чемеровцах. «Друзья! Сегодня приглашаю вас в Чемеровцы. Мы организуем летний кинотеатр. Приходите семьями в 21:00 в центральный парк. Поп-корн и удобные места мы подготовили. Будет интересно и детям, и взрослым. Надеемся, вам понравится», – написал Александр Герега на своей странице.

На фото, которое опубликовал депутат-кандидат, можно увидеть, что с обеих сторон летнего кинотеатра размещены баннеры с надписями «Александр Герега. Наш депутат» и пометкой-«птичкой» возле надписей. Такой дизайн баннеров имеет признаки агитации.

Как отмечают в ОПОРЕ, такие действия кандидатов имеют признаки предвыборной агитации. С точки зрения закона, агитация – это любая деятельность, направленная на побуждение избирателя голосовать за или против. Именно несовершенство избирательного закона позволяет кандидатам осуществлять деятельность, которая при условии более четкого законодательного определения и устойчивой судебной практики, считалась бы нарушением избирательных процедур и правил.

Предвыборной агитацией считаются осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию – субъекта избирательного процесса. Предвыборная агитация может осуществляться в любых формах и любыми средствами, не противоречащими Конституции Украины и законам Украины (часть 1 статьи 68 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»).

В соответствии с частью 14 статьи 74 Закона запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, заведениям, учреждениям, организациям средств либо безвозмездно или на льготных условиях товаров (кроме товаров, содержащих визуальные изображения названия, символики, флага партии, при условии, что стоимость таких товаров не превышает три процента размера минимальной заработной платы), услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей. Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям средств либо безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей, сопровождающееся призывами или предложениями голосовать за или не голосовать за определенную партию или кандидата в депутаты или упоминанием названия партии или имени кандидата, является косвенным подкупом избирателей.

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