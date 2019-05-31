На Хмельнитчине курит каждый шестой

В мае 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)». Этим нормативным актом введены дополнительные ограничения относительно мест, предназначенных для курения, и существенно увеличены штрафы за курение в неположенных местах. Однако восприятие гражданами этих нововведений и до сих пор является неоднозначным, поскольку доля курильщиков, как в целом по стране, так и на Хмельнитчине, в частности, все еще остается весомой.

По данным выборочного обследования, которое проводят органы государственной статистики в течение многих лет, эту вредную привычку имеет почти каждый шестой житель Хмельницкой области в возрасте старше 12 лет. Среди них 40% имеют «стаж» курения более 20 лет, более трети – курят от 11 до 20 лет, почти четверть – от года до 10. Более половины курильщиков сжигают за сутки по 16 сигарет и больше. Трети курильщиков пачки сигарет хватает на несколько дней, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Как влияют вредные привычки на финансовое положение семей Хмельниччины? Сколько средств из бюджета семьи исчезает в воздухе вместе с дымом сигарет? Как показали последние результаты обследования, в области сельская семья на табачные изделия в среднем ежемесячно тратила 103 грн, значительно больше городская – 180 грн. Интересно, что сумма средств среднестатистической семьи Области на табак и алкоголь лишь на 17 грн меньше среднемесячных затрат домохозяйств на здравоохранение и несколько превышает среднемесячные расходы на образование, отдых и культуру.

Комментарий специалиста

Жажду курение называют зависимостью, которую преодолеть труднее всего. Почему так происходит, рассказала хмельницкая психотерапевтиня Галина Литвинова.

– Люди, как правило, не осознают прямую связь между курением и ухудшением здоровья, как это обычно происходит в случае с алкоголем и наркотиками. К тому же найти компанию для курения посреди дня значительно проще, чем найти, допустим, собутыльника.

– Какие самые распространенные причины того, почему люди начинают курить?

– Часто все начинается в подростковом возрасте. Таким образом человек заявляет свою принадлежность к группе и свою взрослость. Кстати, это же желание – быть взрослым – подсознательно хотят демонстрировать не только подростки, но и люди в зрелом возрасте, которые еще с детства имеют проблемы с родителями. Часто перекур в группе – это желание осознавать «ко мне прислушиваются». Но все эти бонусы – иллюзия, потому что вес имеет на самом деле только одна ценность – здоровье.

– Действуют на подростков рассказы о вреде курения?

– Они обычно слушают с видом «Ну-ну, рассказывай-рассказывай». Но это не значит, что не нужно подчеркивать. Очень хорошо действуют наглядные примеры. А также акцент на внешности и запахе от сигарет. Ведь дымом просмоктується не только одежда, но и кожа. Для подростков это важно.

– Существуют ли какие-то советы для тех, кто действительно хочет бросить курить, но не может?

– Главное на пути к избавлению от этой привычки – осознание: курение ничего не дает, а только забирает самое ценное в жизни – здоровье. Один мой клиент бросил курить после того, как увидел снимки легких своего друга, тоже курильщика, у которого обнаружили рак.

Тому, кто осознал необходимость отказа от курения, можно посоветовать:

Четко выявить причины, почему нужно бросить курить. Можно выписать их на бумаге.

Наполнить свою жизнь тем, от чего будет вырабатываться гормон счастья. Заняться спортом. Есть мороженое, бананы, черный шоколад, финики.

Не забирать из дома сигарет. Потому что тогда теряется ощущение права на выбор.

Делать вещи, которые мотивируют, поощряют. Таким образом отвлекая себя от мыслей о необходимости покурить.

Стараться избегать компаний курильщиков.

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