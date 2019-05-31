На Хмельнитчине курит каждый шестой

В мае 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)». Этим нормативным актом введены дополнительные ограничения относительно мест, предназначенных для курения, и существенно увеличены штрафы за курение в неположенных местах. Однако восприятие гражданами этих нововведений и до сих пор является неоднозначным, поскольку доля курильщиков, как в целом по стране, так и на Хмельнитчине, в частности, все еще остается весомой.
По данным выборочного обследования, которое проводят органы государственной статистики в течение многих лет, эту вредную привычку имеет почти каждый шестой житель Хмельницкой области в возрасте старше 12 лет. Среди них 40% имеют «стаж» курения более 20 лет, более трети – курят от 11 до 20 лет, почти четверть – от года до 10. Более половины курильщиков сжигают за сутки по 16 сигарет и больше. Трети курильщиков пачки сигарет хватает на несколько дней, сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.
Как влияют вредные привычки на финансовое положение семей Хмельниччины? Сколько средств из бюджета семьи исчезает в воздухе вместе с дымом сигарет? Как показали последние результаты обследования, в области сельская семья на табачные изделия в среднем ежемесячно тратила 103 грн, значительно больше городская – 180 грн. Интересно, что сумма средств среднестатистической семьи Области на табак и алкоголь лишь на 17 грн меньше среднемесячных затрат домохозяйств на здравоохранение и несколько превышает среднемесячные расходы на образование, отдых и культуру.
Комментарий специалиста
Жажду курение называют зависимостью, которую преодолеть труднее всего. Почему так происходит, рассказала хмельницкая психотерапевтиня Галина Литвинова.
– Люди, как правило, не осознают прямую связь между курением и ухудшением здоровья, как это обычно происходит в случае с алкоголем и наркотиками. К тому же найти компанию для курения посреди дня значительно проще, чем найти, допустим, собутыльника.
– Какие самые распространенные причины того, почему люди начинают курить?
– Часто все начинается в подростковом возрасте. Таким образом человек заявляет свою принадлежность к группе и свою взрослость. Кстати, это же желание – быть взрослым – подсознательно хотят демонстрировать не только подростки, но и люди в зрелом возрасте, которые еще с детства имеют проблемы с родителями. Часто перекур в группе – это желание осознавать «ко мне прислушиваются». Но все эти бонусы – иллюзия, потому что вес имеет на самом деле только одна ценность – здоровье.
– Действуют на подростков рассказы о вреде курения?
– Они обычно слушают с видом «Ну-ну, рассказывай-рассказывай». Но это не значит, что не нужно подчеркивать. Очень хорошо действуют наглядные примеры. А также акцент на внешности и запахе от сигарет. Ведь дымом просмоктується не только одежда, но и кожа. Для подростков это важно.
– Существуют ли какие-то советы для тех, кто действительно хочет бросить курить, но не может?
– Главное на пути к избавлению от этой привычки – осознание: курение ничего не дает, а только забирает самое ценное в жизни – здоровье. Один мой клиент бросил курить после того, как увидел снимки легких своего друга, тоже курильщика, у которого обнаружили рак.
Тому, кто осознал необходимость отказа от курения, можно посоветовать:
- Четко выявить причины, почему нужно бросить курить. Можно выписать их на бумаге.
- Наполнить свою жизнь тем, от чего будет вырабатываться гормон счастья. Заняться спортом. Есть мороженое, бананы, черный шоколад, финики.
- Не забирать из дома сигарет. Потому что тогда теряется ощущение права на выбор.
- Делать вещи, которые мотивируют, поощряют. Таким образом отвлекая себя от мыслей о необходимости покурить.
- Стараться избегать компаний курильщиков.
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