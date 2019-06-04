На Хмельнитчине ликвидируют ямы на дорогах струйным методом

На автодороге Р-24 Татаров-Косов-Коломыя-Борщев-Каменец-Подольский, возле с. Должок ликвидируют ямочность струйным методом. Об этом сообщают в пресс-службе САД Хмельницкой области.

“Три механизмы подрядчика Зао “Хмельницкое ДСУ №56” на днях устранили 1384 кв. м деформаций на покрытии”, – говорится в сообщении.

Согласно заключенному договору, подрядчик таким образом должен выполнить ремонтных работ на сумму 2,1 млн гривен.

Как объясняют дорожники, струйный метод является более эффективным, чем традиционный, – на одной машине задействовано два человека: водитель и оператор. Оператор устраняет трещины и ямы на дорожном покрытии: сжатым воздухом выдувает пыль и инородные тела из трещин и ям, сразу же заполняет их смесью щебня и битумной эмульсии.

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